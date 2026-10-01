Tren Ligero suspende servicio por falla en la estación El Vergel; SSC auxilia a usuarios

La mañana de este jueves se registró una interrupción temporal en el servicio del Tren Ligero de la Ciudad de México, debido a una falla técnica provocada por el desprendimiento de un cable alimentador a la altura de la estación El Vergel, ubicada sobre la Calzada de Tlalpan en la alcaldía Coyoacán.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó a través de sus redes oficiales que la afectación se detectó alrededor de las 7:59 horas. Ante esta situación, el personal especializado de Línea Elevada se trasladó de inmediato al lugar para llevar a cabo las reparaciones necesarias y restablecer el suministro eléctrico.

Durante el tiempo que duró la suspensión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) implementó un operativo de apoyo para los usuarios que quedaron varados.

Con el uso de vehículos oficiales, los elementos policiacos auxiliaron en el traslado de las personas afectadas a lo largo de Calzada de Tlalpan para mitigar el impacto en sus rutas de viaje.

Luego de poco más de 30 minutos de labores intensas, el STE confirmó a las 8:33 horas que los trabajos de reparación concluyeron con éxito, lo que permitió reanudar la circulación normal de los trenes en toda la línea de forma segura.