Se registra explosión e incendio en edificio de avenida Juárez, en el Centro de la CDMX

Una explosión se registró la mañana de este jueves en un edificio ubicado sobre Avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y el cierre de la circulación en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido en una planta eléctrica ubicada en la planta baja del inmueble, posiblemente a causa de un cortocircuito.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido en una planta eléctrica ubicada en la planta baja del inmueble Rodolfo Dorantes

El edificio Juárez se localiza en Avenida Juárez 60, entre Revillagigedo y Luis Moya, y cuenta con siete niveles. El inmueble pertenece a oficinas del Congreso de la Ciudad de México y está sujeto a protección patrimonial por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

A través de redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la emergencia y las afectaciones viales:

Servicios de emergencia laboran por incendio en Av. Juárez a la altura de Revillagigedo, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Se realiza corte de circulación desde Av. Balderas”.

El edificio Juárez se localiza en Avenida Juárez 60, entre Revillagigedo y Luis Moya, y cuenta con siete niveles. Rodolfo Dorantes

Hasta el momento, los cuerpos de emergencia trabajan en el lugar para controlar la situación y determinar las causas exactas del incidente.

La circulación sobre Avenida Juárez permanece afectada, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas mientras continúan las labores de emergencia.