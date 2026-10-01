Capturan a ‘El Ojos’ junto a 7 malandros más durante cateos en 3 alcaldías | VIDEO

Ocho personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, como parte de una investigación contra una célula señalada por autoridades capitalinas de dedicarse a la venta y distribución de drogas también en Álvaro Obregón.

Las acciones fueron realizadas de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad federal, mediante tres órdenes de cateo y una intervención adicional en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Entre los detenidos se encuentra Alexis G., alias “El Ojos” o “General”, a quien las autoridades identifican como presunto líder de la célula. De acuerdo con la investigación, habría coordinado a sus colaboradores para distribuir narcóticos en puntos considerados estratégicos de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Cateos en un hotel de Benito Juárez

Una de las principales acciones se realizó en una habitación de un hotel ubicado sobre avenida Revolución, en la colonia San Pedro de los Pinos, en Benito Juárez.

En ese sitio fueron aseguradas 117 dosis de aparente cocaína, 150 dosis y 250 gramos de una sustancia con características similares a la marihuana, cinco dosis de metanfetamina y tres teléfonos celulares.

En la intervención fueron detenidos dos hombres y una mujer.

De manera simultánea, los agentes ingresaron a una habitación contigua del mismo hotel, donde localizaron 99 dosis de cocaína y 96 dosis de marihuana. En ese punto fue detenido otro hombre.

Entre las personas aseguradas durante estas acciones se encuentra Sandra Josefina A., de 38 años, señalada como pareja sentimental de Alexis G.

Operativo en Miguel Hidalgo

Una tercera orden de cateo se ejecutó en un inmueble de la calle Barranquilla, colonia Daniel Garza al Norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En el lugar fueron detenidos un hombre y una mujer. Los agentes aseguraron 180 dosis y 500 gramos de marihuana a granel, además de 74 dosis de una sustancia con características de metanfetamina.

Las autoridades señalaron que estas personas estarían relacionadas con la misma célula investigada por la distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital.

Dos detenidos en flagrancia en Tacubaya

De manera paralela a los cateos, policías capitalinos realizaron una detención en calles de la colonia Tacubaya, también en Miguel Hidalgo.

En ese punto fueron detenidos Cristian P. y Javier Samuel, de 28 y 21 años, respectivamente.

Ambos fueron sorprendidos, según el reporte oficial, en posesión de 200 dosis de probable piedra, 18 dosis de posible metanfetamina y 41 dosis de una sustancia con características propias de la marihuana.

Con estas capturas, el número de personas detenidas durante el despliegue llegó a ocho.