 Marchas y bloqueos hoy jueves 1 de octubre; horarios y alternativas viales

Este jueves 1 de octubre la Ciudad de México tendrá diversas marchas, concentraciones, protestas y rodadas ciclistas que podrían provocar afectaciones a la circulación en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Las autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados y utilizar rutas alternas.

Marcha de trabajadores activos y jubilados del IMSS

A las 10:00 horas, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social partirán del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en Avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, con destino al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora 107, colonia Condesa.

Los manifestantes exigen la renuncia del secretario general del sindicato, mejoras salariales, una jubilación digna, mayor abasto de insumos médicos y el cese del acoso laboral.

Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Eje 3 Sur Baja California, Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc

Boicot, Desinversiones y Sanciones México

A las 10:00 horas se concentrarán en el Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Paseo de la Reforma y Calzada Manuel Villalongín. Una hora más tarde prevén trasladarse hacia las oficinas de GNP Seguros en Paseo de la Reforma 144.

Alternativas viales: Circuito Interior, Río Lerma, Río Rhin, Insurgentes Sur, Avenida Chapultepec

Amigos del Refugio Franciscano

A las 11:00 horas realizarán una protesta frente a la Junta de Asistencia Privada, en Calderón de la Barca 92, colonia Polanco, donde solicitarán auditorías y transparencia en la gestión de recursos relacionados con refugios animales.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Homero, Presidente Masaryk

Colectivo "Unidas"

También a las 11:00 horas se manifestarán en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa.

Alternativas viales: Calzada Ignacio Zaragoza, Periférico Oriente, Avenida Telecomunicaciones, Eje 6 Sur

Ternurines Guerrilleros

A las 11:00 horas se concentrarán frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, para respaldar a una activista citada a declarar.

Alternativas viales: Doctor Vértiz, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Viaducto Miguel Alemán

Plataforma 4:20

A las 12:00 horas se desarrollarán actividades itinerantes en tres puntos:

Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y Villalongín.

División del Norte y Avenida Cuauhtémoc.

Gran Canal y Circuito Interior.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Universidad, Río Churubusco, Eje Central, Avenida 608

Resistencia Anarquista Comunista "Las Nietas del Ahuizote"

A las 12:45 horas se reunirán en la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro para realizar un recorrido conmemorativo rumbo al aniversario del 2 de octubre.

Alternativas viales: Insurgentes Norte, Eje 2 Norte, Flores Magón, Circuito Interior

Colectiva "Deconstrucción Violeta"

A las 13:00 horas se concentrarán en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, ubicados en Doctor Lavista 114, colonia Doctores.

Alternativas viales: Doctor Vértiz, Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga

Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón

A las 16:00 horas llevarán a cabo un foro en el plantón de Mujeres Mazatecas, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, Circunvalación, Eje 1 Norte, José María Izazaga

Sociedad Civil

A las 19:00 horas se prevé una concentración frente al Centro de Atención Ciudadana de la Fiscalía General de la República, ubicado en Río Pánuco 10, colonia Cuauhtémoc.

Alternativas viales: Circuito Interior, Río Lerma, Río Tíber, Paseo de la Reforma

Citas agendadas

Durante la tarde, integrantes de la Comunidad Otomí de Querétaro acudirán a la Secretaría de Vivienda, en Iztacalco. También se desarrollarán reuniones del Frente Común Lupilla Xiu en la Secretaría de Gobierno y de la Gran Comisión Ferrocarrilera en la Secretaría de Gobernación.

Alternativas viales: Eje 3 Oriente, Río Churubusco, Viaducto Miguel Alemán, Congreso de la Unión

Rodadas ciclistas

Durante la noche habrá recorridos ciclistas en distintos puntos de la capital.

Rueda Libre partirá a las 19:45 horas desde Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc con dirección al Jardín Hidalgo de Coyoacán.

Roma Cycling iniciará su recorrido a las 21:00 horas desde el Parque México hacia la zona de La Carbonera, en Magdalena Contreras.

Team Monas Bikers saldrá a las 21:20 horas desde Paseo de la Reforma y Flores Magón rumbo a la UAM Cuajimalpa.

Alternativas viales: Periférico Sur, Circuito Interior, Avenida Universidad, Constituyentes, Vasco de Quiroga