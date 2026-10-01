Atiende SEGIAGUA encharcamientos y afectaciones por lluvias en la Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que desplegó un operativo especial conformado por 115 elementos operativos, ingenieros y técnicos, apoyados por 35 equipos de maquinaria especializada para atender las incidencias provocadas por las lluvias en la capital del miércoles por la noche.

Entre el equipo utilizado destacan 14 vehículos hidroneumáticos, seis equipos Hércules, 10 de emergencia, una pipa de agua tratada, tres unidades pick up/sedán y un vehículo de estacas.

Durante la jornada, el volumen total de lluvia registrado en la Ciudad de México superó los 15.2 millones de metros cúbicos, mientras que en la zona metropolitana alcanzó los 29.4 millones de metros cúbicos, registrando una precipitación promedio diaria de 10.30 milímetros.

Las cuadrillas de atención lograron resolver el 100% de los encharcamientos reportados en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.

En la alcaldía Xochimilco, personal de la dependencia, en coordinación con las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y de Atención y Participación Ciudadana, contabilizaron afectaciones en 12 domicilios ubicados en los pueblos de San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y Santa Cruz Acalpixca.

A pesar de los acumulados de precipitación, las autoridades reportaron que los niveles de presas, lagunas y cauces en la metrópoli se mantuvieron estables.

Las mediciones pluviométricas arrojaron que la estación El Molino, en Iztapalapa, reportó el valor más alto con 32.50 mm. Le siguieron Chalmita en Gustavo A. Madero con 29.00 mm, Churubusco Lago en Venustiano Carranza con 26.50 mm, y E.P. Manantial Tulmiac en Milpa Alta con 25.00 mm.

En la zona conurbada del Estado de México, destacan Vaso de Cristo en Tlalnepantla con 23.25 mm y E.P. Presa Totolica en Naucalpan con 22.00 mm.

En el balance mensual, la precipitación acumulada durante septiembre de 2026 alcanzó 124.66 mm, cifra ligeramente menor al promedio histórico mensual para ese periodo, situado en 135.10 mm.

Sin embargo, en el acumulado anual de enero a septiembre de 2026, la Ciudad de México registra un total de 925.38 mm, manteniéndose significativamente por encima de la media histórica de 665.24 mm contabilizada entre los años 1982 y 2024.