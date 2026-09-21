A un año del ataque de Lex Ashton, el CCH Sur registra nuevos episodios de violencia

Un año después del asesinato de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur, ocurrido dentro del plantel, la escuela ha enfrentado nuevos episodios de violencia y conductas de riesgo, aun después de la implementación de medidas de seguridad y control de acceso.

En este periodo se han documentado al menos dos incidentes en los que estuvieron involucradas armas blancas dentro del CCH Sur. Los dos ocurrieron en mayo; el primero cuando un estudiante fue lesionado superficialmente con una navaja durante una riña en un baño; en otro caso, una joven intentó agredir con un arma blanca a un integrante de ESPORA Psicológica, el programa de atención psicológica que opera en el plantel.

El primer incidente ocurrió alrededor del mediodía, en el baño del edificio N. De acuerdo con la dirección del CCH Sur, se trató de “una riña” en la que uno de los estudiantes resultó con “lesiones menores” en un brazo.

El alumno recibió atención médica y posteriormente fue acompañado por personal de la Oficina Jurídica y por el secretario general del plantel para realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

La dirección informó que se activaron los protocolos “con el fin de salvaguardar la integridad del estudiantado”, aunque en ese momento no precisó cuántos alumnos participaron en la riña ni informó qué medidas o sanciones se aplicarían a los involucrados.

El caso generó preocupación entre estudiantes, quienes cuestionaron que un hecho de violencia ocurriera dentro del plantel a menos de un año del asesinato de Jesús Israel y señalaron que, pese a las medidas de seguridad y al acceso controlado, los estudiantes no estaban completamente protegidos dentro de las instalaciones.

El segundo episodio involucró a una joven que intentó agredir con un arma blanca a un integrante de ESPORA Psicológica.

ESPORA Psicológica brinda atención y orientación a estudiantes del CCH, por lo que el incidente ocurrió también dentro de la estructura de servicios del propio plantel.

Los dos casos tienen una característica en común: ocurrieron después de que el CCH Sur comenzó a reforzar sus mecanismos de seguridad, entre ellos los controles de acceso mediante torniquetes.

A estos sucesos se suma un hecho distinto ocurrido recientemente: un estudiante de quinto semestre, en estado de ebriedad, rompió un vidrio de un baño.

El incidente quedó registrado en video y posteriormente circuló la versión de que el joven había sido atacado en los baños.

Por este hecho, el estudiante recibió una amonestación y deberá acudir a pláticas relacionadas con la prevención de adicciones.

Aunque se trata de situaciones de naturaleza distinta, los tres episodios forman parte del contexto de seguridad que enfrenta el CCH Sur a un año del asesinato de Jesús Israel: dos relacionados con armas blancas y otro con una conducta disruptiva asociada al consumo de alcohol.