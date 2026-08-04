Juicios por despojo evidencian negligencia e impunidad en la CDMX

Juicios por despojo que llevan más de 20 años y no se resuelven, edificios en los que la policía sacó a los invasores, pero se volvieron a meter, son sólo algunas de las negligencias de las autoridades capitalinas denunciadas por víctimas de este delito en la alcaldía Benito Juárez y otras demarcaciones.

Norma Reyes, quien es la administradora del edificio ubicado en Tonalá número 351 en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México que el edificio fue invadido hace un año y medio.

Víctimas de despojo ayer en la alcaldía Benito Juárez. Cortesía

En ese momento estaban remodelando los departamentos y los mismos vecinos (que vivían allí) inventaron que el dueño había fallecido, lo cual era mentira y ellos mismos metieron más gente de afuera e invadieron los departamentos”, narró en conferencia de prensa.

“A mí me quiso acuchillar uno de los invasores, fue un intento de feminicidio. Eso fue el pasado 11 de junio, exactamente el día que empezó el Mundial. Íbamos a cambiar la chapa del departamento”.

En la discusión, uno de los invasores quiso evitar que cambiara la chapa e instantes después intentó acuchillarla, pero Norma logró ponerse a salvo. Denunció el delito y se catalogó como intento de feminicidio.

Apenas el pasado 28 de julio, “supuestamente sacaron a todos los invasores, pero como a las dos horas se volvieron a meter, rompieron los sellos y se metieron”.

Acerca de lo que hizo la fiscalía local Norma comentó: “Nada, ahorita nos tenemos que esperar a ver qué nos dicen o cómo se va a proceder”.

Despojo en CDMX, de no acabar

Lorena Aguilar, a cuya familia la despojaron de dos locales comerciales desde hace 13 años, aseguró que las autoridades no se los han restituido.

Aseguramiento de diversos inmuebles relacionados con investigaciones por posibles casos de despojo en colonias de varias alcaldías. Foto: Especial

Mi inmueble se encuentra en el retorno 23 de Cecilio Robelo en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza, mi padre heredó dos accesorias comerciales de mi abuela (...) una semana después de salir de vacaciones nos encontramos las accesorias invadidas, allí pusieron un local con antojitos mexicanos, otro con una estética canina”, recordó.

Después de años en tribunales por el despojo lograron una sentencia a favor de una juez para desalojar a los invasores, pero “se ampararon”.

“Fueron a escriturar y fraudulentamente a vender el inmueble de mi padre a Hidalgo en la notaría número seis con el licenciado Octavio Eduardo Soto Hernández, un notario que hasta el 2022 obtuvo su cédula profesional como abogado”, afirmó.

Aguilar dijo que vendieron los locales comerciales en 2020 y desde entonces su familia ha luchando en el Registro Público de la Propiedad, pero les piden una fianza de 10% del valor del inmueble “para poder blindarlo y que los delincuentes no vayan a ser afectados (en sus negocios) si perdemos el juicio”.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Destacó que en este año han ido al Zócalo Ciudadano, con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, “y tampoco ha habido respuesta”.

Algo similar le ocurre a Juan Manuel Betancourt, quien vive con cáncer desde hace 14 años y asegura no puede trabajar, expresó que su “despojo lleva ya 28 años, hay muchas personas coludidas (...) lamentablemente, funcionarios del partido Morena, lamentablemente se ve que el señor René Benjarano sigue haciendo de las suyas con la prepotencia que tiene su esposa Dolores Padierna”, expresó.

Detalló que su vivienda está ubicada en la colonia Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez y se refirió al exfiscal local Ulises Lara: “A él lo hago responsable, ya que fue el último que pidió mi averiguación previa y me la desaparecieron”.

Afirmó que la fiscal Bertha Alcalde Luján le “dijo que no hay nada que hacer, que lo siente mucho”.