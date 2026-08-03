UNAM aplaza al 31 de agosto el inicio de clases para nuevo ingreso

La crisis provocada por las irregularidades en el proceso de admisión en línea ya tuvo una nueva consecuencia: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recorrió 21 días, del 10 al 31 de agosto, el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso y decidió ampliar la aplicación del examen de control con sedes fuera de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada este lunes por el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, luego de que la Comisión Técnica recomendara la aplicación de un examen presencial para validar el ingreso de cerca de 58 mil aspirantes seleccionados en el concurso de admisión 2026-2027.

El ajuste representa un cambio en la estrategia anunciada por la Universidad. Además de modificar el calendario para los estudiantes de primer ingreso, la institución abrió la posibilidad de aplicar el examen de control en sedes foráneas, después de que aspirantes de distintos estados advirtieran que trasladarse a la Ciudad de México en pocos días implicaría un fuerte impacto económico.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al recién nombrado secretario general, Javier de la Fuente Hernández —quien asumió el cargo tras la renuncia de Patricia Dávila—, a mantenerse en sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores para coordinar las reinscripciones y la logística del examen de control

Asimismo, pidió que este martes 4 de agosto la Universidad publique las fechas, sedes y el procedimiento mediante el cual será convocado cada aspirante a presentar la evaluación presencial.

Para los estudiantes que ya cursan una licenciatura, la UNAM confirmó que el reinicio de clases será el 17 de agosto, mientras que las entidades académicas informarán los procedimientos de reinscripción y demás actividades administrativas.

Cierran Insurgentes en protesta por examen de la UNAM

Alrededor de media centena de aspirantes a la UNAM y padres de familia bloqueó ambos sentidos de la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la Torre de Rectoría, para protestar contra la decisión de aplicar un examen de control adicional a los alumnos ya asignados.

Los inconformes argumentan que obtuvieron su ingreso con base en su propio esfuerzo académico y recriminaron lo que consideran una postura dilatoria por parte de las autoridades universitarias.

La movilización dio inicio alrededor de las 12:30 horas frente a la entrada principal de la Torre de Rectoría, donde los jóvenes consignaron que no se retirarán del cruce hasta obtener una audiencia directa con el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Con pancartas en las que se leen consignas como “No sólo están dañando mi salud mental, también están dañando mi sueño” y gritos de “¡Merezco mi lugar!”, “¡No al examen de control!”, los jóvenes permanecen sobre la vialidad.