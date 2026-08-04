Impulsan red de cuneros colectivos en la CDMX en apoyo a cooperativas

Con una inversión total de 90 millones de pesos, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México puso en marcha el Programa Economía Social 2026, una estrategia dirigida a formalizar y fortalecer 544 cooperativas en la capital, así como a beneficiar a 2 mil 915 personas, mediante distintos esquemas de apoyo económico y acompañamiento especializado.

El plan no solo contempla la inyección de recursos para el equipamiento y la operación de nuevas empresas sociales, sino que también incorpora un componente estratégico denominado Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios (Cucos), con el objetivo de impulsar alternativas de inclusión productiva y fomentar oportunidades de empleo digno relacionadas con el trabajo de cuidados.

Con la intención de mejorar el establecimiento formal de cooperativas y otras figuras de la economía social y solidaria", indica la convocatoria publicada ayer en la Gaceta Oficial, en la que se detallan los componentes, montos y alcances que integran este programa para el ejercicio 2026.

Habrá apoyos de hasta 700 mil pesos

En el componente Creación de Empresas Sociales brindará apoyos de 100 mil pesos para aquellas personas que busquen formar cooperativas y tiene como finalidad contribuir con gastos de equipamiento y operación inicial, a fin de facilitar el establecimiento de nuevos proyectos productivos bajo este modelo.

El programa también contempla el componente Fortalecimiento de Empresas Sociales, que busca apoyar a 100 cooperativas con 140 mil pesos, a efecto de afianzar herramientas esenciales para apoyar su actualización y fortalecer su funcionamiento.

Programa incluye capacitación y asistencia técnica

El componente Integración Productiva contempla busca apoyar a cuatro proyectos con hasta 700 mil pesos.

El programa también contempla apoyo con capacitaciones y asistencia técnica especializada, como parte del acompañamiento previsto para las cooperativas y los proyectos que resulten beneficiados dentro de esta estrategia.

En total, el programa contempla apoyos por unos 90 millones de pesos, recursos que serán destinados a los distintos componentes previstos en la convocatoria publicada para el Programa Economía Social 2026.

*mcam