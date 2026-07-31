Detienen a cuatro presuntos invasores de vivienda en La Moderna

Cuatro hombres fueron detenidos infraganti por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuando intentaban perpetrar el despojo de un inmueble en la colonia La Moderna, alcaldía Benito Juárez, donde fueron sorprendidos mientras cambiaban las chapas de acceso a la propiedad.

Dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales por los delitos de allanamiento de morada y lesiones.

La intervención ocurrió luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) alertaron a los uniformados sobre la presencia de varios sujetos que manipulaban las cerraduras de un domicilio, ubicado en el cruce de avenida Américas y la calle Manuel Acuña, en la colonia La Moderna.

Al acudir al sitio, los policías encontraron a cuatro hombres realizando cambios en las chapas del inmueble.

Dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales por los delitos de allanamiento de morada y lesiones Foto: SSC

Durante la entrevista con los agentes, los sospechosos incurrieron en diversas contradicciones respecto a su presencia en el lugar y no pudieron acreditar la propiedad o posesión legal de la vivienda.

Ante ello, los sujetos fueron detenidos, tras una revisión preventiva se les aseguraron un desarmador de punta plana con mango amarillo, unas pinzas de presión metálicas, herramientas presuntamente utilizadas para intervenir las cerraduras.

Los detenidos de 21, 37, 42 y 62 años de edad fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC dio a conocer que el hombre de 37 años de edad cuenta con una carpeta de investigación por el delito de allanamiento de morada en el año 2023 y una presentación al Juzgado Cívico, por impedir el libre tránsito de las personas, en el 2018.

Mientras que el sujeto de 42 años de edad, cuenta con dos carpetas de investigación por lesiones, en el año 2022.