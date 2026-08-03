Alertan por caída de ceniza del Popocatépetl en la CDMX 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó este lunes sobre la probable caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl durante las próximas 12 horas en alcaldías del sur y oriente de la Ciudad de México (CDMX).

El monitoreo del volcán indica que emitió vapor de agua y ceniza volcánica.

“Se prevé posible caída de ceniza volcánica durante las próximas 12 horas en Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco”, indicó la dependencia.

Medidas preventivas ante la caída de ceniza

La SGIRPC hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones.

“Si es necesario salir de casa, protege nariz y boca, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio; evitar el uso de lentes de contacto; y, en la medida de lo posible, no realizar actividades al aire libre”, señaló.

También recomendó no dejar alimentos a la intemperie y tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación.

Cerrar puertas y ventanas, sellar con trapos húmedos las rejillas y ventanas para impedir la entrada de partículas al interior.

Cubrir las alcantarillas para evitar que la ceniza tape el sistema de drenaje.

No dejar animales de compañía al exterior.

Cubrir vehículos para evitar dañar motores y filtros de aire.

“Evitar remover la ceniza con agua; se recomienda barrerla y depositarla en bolsas”, agregó.