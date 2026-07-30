Dictan prisión preventiva a Virginia y Diana 'N' por despojo en la colonia Del Valle, CDMX

Un juez de control determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Virginia “N” y Diana “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de despojo del inmueble ubicado en Matías Romero 18, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Las imputadas, madre e hija, permanecerán en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla mientras continúa el proceso legal.

La FGJCDMX aprehendió a Virginia "N" y Diana "N" por el despojo de una propiedad en la colonia Del Valle. Fueron llevadas a Santa Martha Acatitla. Especial

La decisión del juez se tomó en menos de una hora durante la primera audiencia del caso. Tras la solicitud de la defensa para extender el término legal, se determinó que la audiencia continuará el próximo 4 de agosto a las 10:00 horas, fecha en la que se definirá si las acusadas serán vinculadas a proceso.

La detención de ambas mujeres ocurrió nueve días después de que la propietaria del inmueble, identificada como Daneira, presentara la denuncia formal por la invasión de su propiedad. La aprehensión fue una de las peticiones principales presentadas por vecinos en la reunión con la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, y el secretario de Gobierno, César Cravioto de este miércoles.

Se han documentado al menos 50 casos con un modus operandi similar, en las colonias de la Benito Juárez Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Las autoridades localizaron y detuvieron a las implicadas en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, posteriormente fueron trasladadas al centro penitenciario de Santa Martha Acatitla.

Daneira, quien ha señalado que las imputadas ingresaron a la propiedad sin su consentimiento, expresó estar satisfecha con la detención, aunque enfatizó que este es apenas el inicio de un proceso complejo. "Esto no acaba con su detención, la realidad es que no sabemos ni a quién nos estamos enfrentando", declaró, añadiendo que su principal prioridad es garantizar la seguridad de su familia ante las dudas sobre quiénes podrían estar detrás de los hechos.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el inmueble de la calle Matías Romero permanece bajo aseguramiento mientras continúan las investigaciones para esclarecer el suceso y determinar si existen más personas involucradas en el despojo.