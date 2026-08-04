PRD CDMX revive y reclama prerrogativas al IECM; acusa adeudo de 81.8 mdp

La Dirección Estatal del PRD en la Ciudad de México (PRD CDMX) anunció este lunes, durante una conferencia de prensa, que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), al considerar que existe un incumplimiento relacionado con la entrega de recursos públicos correspondientes a las prerrogativas del partido.

El motivo de la denuncia, explicaron sus integrantes, es que el IECM no les ha entregado 81.8 millones de pesos por concepto de prerrogativas correspondientes a 2025 y 2026, recursos que, afirmaron, ya debieron ser otorgados conforme a una resolución judicial federal.

Indicaron que, ante el inminente inicio del año electoral, previsto para la primera semana de septiembre, no contar con esas prerrogativas significaría enfrentar el proceso en condiciones de inequidad, por lo que consideraron indispensable acudir a las instancias legales correspondientes.

PRD CDMX acusa incumplimiento del IECM

La denuncia será presentada en contra del IECM y, en particular, contra el titular de la Secretaría Ejecutiva, Bernardo Núñez.

Hay un incumplimiento por parte del instituto y obviamente la denuncia la vamos a presentar a nivel federal porque hay un incumplimiento por parte de una sentencia a nivel federal. Los delitos que se podrían configurar y ya sería a través de las investigaciones que realiza el Ministerio Público y a través de la vista que se le da al instituto son abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

"Y es muy claro el tema del abuso de autoridad porque están incumpliendo una resolución judicial donde ya los mandata que nos entreguen en tiempo y forma las prerrogativas del partido. Y también el tema de coalición de servidores públicos porque están tomando medidas contrarias a la ley, es decir, están incumpliendo una sentencia a nivel federal para el otorgamiento de nuestros recursos", dijo Andrea Rocha, asesora jurídica.

PRD CDMX anuncia recorridos y nueva convocatoria

Como parte de su plan de acción, el PRD CDMX anunció que iniciará recorridos por las 16 alcaldías para realizar asambleas en las que escucharán las necesidades de los capitalinos.

Además, informaron que lanzarán la convocatoria para la figura de Impulsores de la Ciudadanía Democrática, requisito para acceder a una candidatura.

Las integrantes del Comité Estatal del PRD CDMX, entre ellas Karla López, Luz Rocha, Rocío Sánchez, Polimnia Romana, Sergio Iván Galindo y Mario Tripp, hicieron un exhorto para que se reconozcan las sentencias de tribunales federales que, afirmaron, les reconocen el cargo.

Asimismo, solicitaron a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, encabezada por César Cravioto, que no intervenga en los asuntos internos del partido.

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