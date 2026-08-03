Víctimas de despojo en la CDMX denuncian negligencia de autoridades

Víctimas de despojo denunciaron negligencia de las autoridades de la Ciudad de México (CDMX): hay juicios por despojo que llevan más de 20 años y no se resuelven, edificios en los que la policía desalojó a los invasores, pero se volvieron a meter y la fiscalía no hizo nada, entre muchas otras anomalías. Así lo denunciaron en conferencia de prensa en la colonia del Valle.

Norma Reyes, quien es la administradora del edificio ubicado en Tonalá número 351 en la colonia Roma Sur, denunció ante la Fiscalía de la CDMX que el edificio fue invadido hace un año y medio, y en junio pasado uno de los invasores intentó atacarla con una navaja en un delito que se clasificó como intento de feminicidio.

“Hace como un año y medio estaban remodelando los departamentos y los mismos vecinos -que vivían allí- inventaron que el dueño había fallecido, lo cual era mentira y ellos mismos metieron más gente de afuera e invadieron los departamentos”, narró Norma.

“Y a mí me quisieron acuchillar, uno de los invasores, fue un intento de feminicidio. Eso fue el pasado 11 de junio, exactamente el día que empezó el Mundial de Futbol. Íbamos a cambiar la chapa del departamento y un señor me dice ‘¿Qué estás haciendo?’ Y le dije, ‘voy a cambiar la chapa’ y me dijo ‘no, no la vas a cambiar’, le dije ‘sí la voy a cambiar” y en ese momento intentó acuchillarla, pero ella pudo ponerse a salvo.

Y el pasado 28 de julio “supuestamente lo sacaron a todos los invasores, pero como a las dos horas se volvieron a meter y rompieron los sellos y se metieron”.

Acerca de ¿Qué hizo la Fiscalía local cuando los invasores se volvieron a meter? Norma comentó: “nada, ahorita nos tenemos que esperar a ver qué nos dicen o cómo se va a proceder”.

“Mi despojo lleva ya 28 años"

En la conferencia que dieron varias víctimas de despojo en la colonia del Valle junto con diputados locales del PAN, como Federico Chávez y Andrés Sánchez, así como la presidenta del PAN en la ciudad, Luisa Gutiérrez, también estuvo Juan Manuel Betancourt, víctima de despojo desde hace más de dos décadas.

“Mi despojo lleva ya 28 años, hay muchas personas coludidas (...) lamentablemente funcionarios del partido Morena, lamentablemente se ve que el señor René Bejarano sigue haciendo de las suyas con la prepotencia que tiene su esposa Dolores Padierna”, denunció Juan Manuel Betancourt, a quien despojaron de su vivienda ubicada en la colonia Américas Unidas de la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia Juan Manuel expresó que en su caso de despojo “también está implicada la magistrada Lenia Batres y el que acaba de renunciar hace 15 días, Ulises Lara, quien fue fiscal local (...) a él lo hago responsable, ya que fue él último que pidió mi averiguación previa, y me la desaparecieron”.

Juan Manuel expresó que cuando habló de su caso con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Luisa Alcalde Luján, “me dijo que no hay nada que hacer, que lo siente mucho, que le haga como quiera”.

Y expresó que la situación a la que lo ha sometido la autoridad es inhumana, narró que desde hace 14 años padece cáncer, es padre de una niña de 11 años y un niño de 13 años y actualmente no puede trabajar por su situación de salud.