¿Hoteles? Los negocios más beneficiados en CDMX el 14 de febrero
Los festejos por el Día del Amor y la Amistad dejarán una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX).
La celebración beneficiará a casi 77 mil unidades económicas y al empleo de más de 548 mil personas en la capital, agregó en un comunicado.
Negocios más beneficiados en CDMX el 14 de febrero
Los giros de los negocios que se verán beneficiados pertenecen principalmente a los sectores del entretenimiento, gastronómico, alojamiento y recreación, tales como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros, mismos que acumularán la mayor parte de la demanda de consumo.
El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz, indicó que el Día del Amor y la Amistad no solo representa una celebración social, sino también un motor económico.
Cuando hablamos de la dinámica económica que produce una festividad, no solo hablamos de los beneficios a las empresas y negocios, sino que tenemos un importante componente social, ya que en estos más de 76 mil establecimientos laboran 548 mil personas que dan fortaleza al mercado interno y a la generación de empleos en la capital”, señaló a través del comunicado.
El organismo invitó a la ciudadanía a consumir en negocios establecidos.
¿Qué regalar el Día del Amor y la Amistad?
Flores o una planta
- Por qué es buen regalo: es un detalle clásico, romántico y fácil de conseguir.
- Qué elegir: rosas si quieres algo tradicional; girasoles o tulipanes si buscas algo más alegre; orquídea o suculenta si prefieres algo que dure más tiempo.
- Tip: si la persona no es fan de las flores, una planta pequeña en maceta puede ser mejor porque se conserva y decora.
Chocolate o una caja de dulces
- Por qué funciona: es un regalo sencillo, económico y casi siempre bien recibido.
- Variantes: chocolates artesanales, una caja de bombones, gomitas o una selección de postres.
- Tip: si sabes qué le gusta (amargo, con leche, rellenos, sin azúcar), el detalle se vuelve más personal y no se siente genérico.
Una cena o salida especial
- Por qué es buena idea: regalas una experiencia, no solo un objeto.
- Opciones: cena en restaurante, ir al cine, una cafetería bonita, un picnic, un paseo por un lugar especial o incluso una noche de juegos en casa.
- Tip: lo importante es la planeación: reservar con tiempo, elegir un lugar que le guste y cuidar detalles como el horario o el ambiente.
Perfume o kit de cuidado personal
- Por qué es útil: es un regalo práctico y con un toque de lujo.
- Qué puede incluir: perfume, crema corporal, gel de ducha, velas aromáticas o un set de spa en casa.
- Tip: si no estás seguro del perfume, un kit de cuidado personal es menos arriesgado y sigue siendo un regalo bonito.
Un detalle personalizado
- Por qué destaca: se siente único y demuestra atención.
- Ideas: una carta escrita a mano, una foto impresa con un marco, una taza con una frase, un llavero con iniciales, una playlist con canciones significativas o un álbum pequeño con recuerdos.
- Tip: no tiene que ser caro; lo que más importa es que tenga un significado para ustedes.
