¿Hoteles? Los negocios más beneficiados en CDMX el 14 de febrero

Los festejos por el Día del Amor y la Amistad dejarán una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX).

La celebración beneficiará a casi 77 mil unidades económicas y al empleo de más de 548 mil personas en la capital, agregó en un comunicado.

Negocios más beneficiados en CDMX el 14 de febrero

Celebración del Día del Amor y la Amistad. Especial

Los giros de los negocios que se verán beneficiados pertenecen principalmente a los sectores del entretenimiento, gastronómico, alojamiento y recreación, tales como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros, mismos que acumularán la mayor parte de la demanda de consumo.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz, indicó que el Día del Amor y la Amistad no solo representa una celebración social, sino también un motor económico.

Cuando hablamos de la dinámica económica que produce una festividad, no solo hablamos de los beneficios a las empresas y negocios, sino que tenemos un importante componente social, ya que en estos más de 76 mil establecimientos laboran 548 mil personas que dan fortaleza al mercado interno y a la generación de empleos en la capital”, señaló a través del comunicado.

El organismo invitó a la ciudadanía a consumir en negocios establecidos.

¿Qué regalar el Día del Amor y la Amistad?

Celebración del Día del Amor y la Amistad. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

Flores o una planta

Por qué es buen regalo: e s un detalle clásico, romántico y fácil de conseguir.

s un detalle clásico, romántico y fácil de conseguir. Qué elegir: rosas si quieres algo tradicional; girasoles o tulipanes si buscas algo más alegre; orquídea o suculenta si prefieres algo que dure más tiempo.

Tip: si la persona no es fan de las flores, una planta pequeña en maceta puede ser mejor porque se conserva y decora.

Chocolate o una caja de dulces

Por qué funciona: es un regalo sencillo, económico y casi siempre bien recibido.

es un regalo sencillo, económico y casi siempre bien recibido. Variantes: chocolates artesanales, una caja de bombones, gomitas o una selección de postres.

Tip: si sabes qué le gusta (amargo, con leche, rellenos, sin azúcar), el detalle se vuelve más personal y no se siente genérico.

Una cena o salida especial

Por qué es buena idea: regalas una experiencia, no solo un objeto.

regalas una experiencia, no solo un objeto. Opciones: cena en restaurante, ir al cine, una cafetería bonita, un picnic, un paseo por un lugar especial o incluso una noche de juegos en casa.

Tip: lo importante es la planeación: reservar con tiempo, elegir un lugar que le guste y cuidar detalles como el horario o el ambiente.

Perfume o kit de cuidado personal

Por qué es útil: es un regalo práctico y con un toque de lujo.

es un regalo práctico y con un toque de lujo. Qué puede incluir: perfume, crema corporal, gel de ducha, velas aromáticas o un set de spa en casa.

Tip: si no estás seguro del perfume, un kit de cuidado personal es menos arriesgado y sigue siendo un regalo bonito.

Un detalle personalizado

Por qué destaca: se siente único y demuestra atención.

se siente único y demuestra atención. Ideas: una carta escrita a mano, una foto impresa con un marco, una taza con una frase, un llavero con iniciales, una playlist con canciones significativas o un álbum pequeño con recuerdos.

Tip: no tiene que ser caro; lo que más importa es que tenga un significado para ustedes.

*mvg*