Inauguran Utopía del Maíz en Tlalpan

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) inauguró este domingo la Utopía del Maíz en el pueblo de San Miguel Topilejo en la alcaldía Tlalpan.

Fueron recuperados unos 50 mil metros cuadrados con infraestructura pública como alberca semiolímpica, canchas deportivas, skatepark, Sistema Público de Cuidados con instalaciones para cuidado infantil, casa de día, lavandería y comedor.

Instalaciones de salud como laboratorios, mastógrafo, ginecología y medicina general.

La también llamada Utopía Centli Topilejo además cuenta con auditorio, aulas culturales, centro de protección al maíz nativo e instalaciones para charrería.

“Lo que hacen las utopías es una revolución urbana aquí con estos proyectos logran combatir desigualdades, hacemos que la población pueda ejercer sus derechos. Tenemos un conjunto de servicios que queremos que ustedes mismos vayan descubriendo.

“Las utopías llegan para transformar esa injusticia histórica y traemos hasta las periferias los mejores servicios públicos gratuitos. Traer la primera Utopía de Tlalpan es profundamente significativo. Hoy con esta Utopía, las periferias de la ciudad están en el centro. quienes están más lejos tienen más cerca los mejores servicios”, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la inauguración.