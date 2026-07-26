Rama cae sobre autobuses y flamazo deja a un hombre lesionado en 2 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atendió dos incidentes registrados este día en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, que dejaron daños materiales y una persona con lesiones leves.

El primer hecho ocurrió en el cruce de Avenida Ticomán e Insurgentes, en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, donde una rama de aproximadamente cuatro metros de longitud y 20 centímetros de diámetro cayó sobre dos unidades de transporte público.

De acuerdo con la SGIRPC, la rama quedó recargada sobre el toldo de un autobús de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), mientras que otra unidad de transporte colectivo concesionado también presentó afectaciones menores por el follaje. No se reportaron personas lesionadas.

La SGIRPC informó que, tras la atención de la emergencia, personal operativo emitió recomendaciones en materia de protección civil. Especial

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, en coordinación con personal de la dependencia, realizaron el seccionamiento de la rama y las labores de mitigación de riesgos en la zona.

En un hecho distinto, un hombre sufrió quemaduras de primer grado en el rostro tras registrarse un flamazo mientras manipulaba un calentador de agua en la azotea de un restaurante, ubicado en el cruce de Antonio Valeriano y Eje 1 Poniente, en la colonia San Francisco Xocotitla, alcaldía Azcapotzalco.

Paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos de la alcaldía brindaron atención al lesionado, quien no requirió ser trasladado a un hospital.

La SGIRPC informó que, tras la atención de la emergencia, personal operativo emitió recomendaciones en materia de protección civil y solicitó al área jurídica de la alcaldía la revisión correspondiente del establecimiento.