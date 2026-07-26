Recuperan motocicleta robada y detienen a una mujer en Iztacalco

Una mujer fue detenida por presuntamente robar una motocicleta en calles de la alcaldía Iztacalco. La detención fue posible gracias a un cerco virtual realizado por los policías y los operadores del Centro de Comando y Control Norte, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron mientras los efectivos policiales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Infonavit Iztacalco, cuando fueron alertados por los monitoristas del C2 Norte, del robo de una motocicleta en la avenida Francisco del Paso y Troncoso a la altura de la calle Isla, por lo que se aproximaron al sitio.

Al arribar, se entrevistaron con un ciudadano de 43 años de edad quien les mencionó que, momentos antes, dejó estacionada su motocicleta de color negro en la vía pública al exterior de su domicilio y, al regresar, se percató de que ya no se encontraba.

Los hechos ocurrieron mientras los efectivos policiales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Infonavit Iztacalco. Especial

“En atención a la denuncia, con las características de la unidad descritas por el afectado, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda en coordinación con los monitoristas del C2 Norte quienes realizaron un cerco virtual para identificar la ruta de escape y localizar a los posibles responsables.

Posteriormente, ubicaron en tiempo real, mediante las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, a una mujer a bordo de la motocicleta mencionada, que circulaba por la esquina de las calles Sur 117 y Oriente 116, en la colonia Juventino Rosas de la misma demarcación donde le dieron alcance”, indicó la dependencia en un comunicado.

Tras interceptarla, le indicaron descender de la unidad y le aseguraron la motocicleta de la que no pudo acreditar la legal propiedad con la documentación correspondiente.

La mujer de 28 años de edad fue detenida, informada de sus derechos constitucionales y presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.