Manifestantes se enfrentan a policías en explanada de la alcaldía Cuauhtémoc

Un grupo de manifestantes tuvieron un altercado con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la conmemoración del 73 aniversario del inicio de la Revolución Cubana.

Los manifestantes acudieron a protestar en la alcaldía Cuauhtémoc por el retiro en 2023 de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara de un parque público en la demarcación.

Un grupo de encapuchados realizaron pintas en la sede de la demarcación, inmueble considerado patrimonio cultural.

Por lo que uniformados de la Policía Auxiliar (PA), del Sector Orion adscritos a esa demarcación, realizaron un dispositivo de resguardo y seguridad.

En una ficha informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que “durante la expresión pública, algunos de los participantes realizaron pintas al edifico, por lo que las autoridades de la alcaldía ordenaron su aseguramiento lo que ocasionó fricciones entre manifestantes y policías”.

Sin embargo, la dependencia informó que los uniformados liberaron a los detenidos.

Adelantó que “no obstante, después de valorar la situación, así como el contexto de expresión, y de ponderar el ejercicio de derechos, se tomó la decisión de no ponerlos a disposición y realizar los apercibimientos correspondientes para que pudieran continuar con su expresión de manera libre, pacífica y ordenada”.

La SSC agregó que se analiza el actuar de los elementos del Sector Orion.

Agregó que “personal de Inspección Policial de la PA ya integra las investigaciones internas correspondientes para determinar si el actuar de los elementos durante estas acciones se realizó en apego a los protocolos correspondientes”.