Impulsan ley para derribar barreras en UTOPIAS y áreas verdes de la CDMX 

En el corazón de una metrópoli que busca ser cada vez más humana, la infraestructura pública se enfrenta a un nuevo reto: dejar de ser solo "verde" para ser verdaderamente incluyente.

Por ello, el Partido Verde en la Ciudad de México ha puesto sobre la mesa una iniciativa que busca transformar la cara de los parques, corredores ecológicos y las emblemáticas UTOPIAS, garantizando que la accesibilidad universal no sea una excepción, sino la regla.

La propuesta, presentada por el diputado Jesús Sesma, plantea reformas profundas a la Ley Ambiental y a la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la capital.

La premisa es clara: los espacios públicos deben ser diseñados pensando en todos los ciudadanos desde su primer trazo.

De acuerdo con el legislador, una ciudad moderna no puede entenderse si su infraestructura segrega a sectores de la población.

La infraestructura verde debe dejar de ser un privilegio para convertirse en un bien público accesible", señaló Sesma, subrayando que la sostenibilidad debe caminar de la mano con los derechos humanos.

La iniciativa va mucho más allá de la simple construcción de rampas de concreto. El proyecto detalla que, para hablar de un acceso pleno para personas con discapacidad, se deben integrar siguientes elementos como señalización adecuada, con formatos táctiles, visuales y sonoros para una orientación autónoma.

También propone senderos seguros, caminos libres de obstáculos y con superficies aptas para sillas de ruedas y personas con movilidad limitada.

Así como mobiliario adaptado, con bancas, juegos y áreas de descanso diseñadas para la diversidad funcional.

Y conectividad, para garantizar que el transporte público facilite la llegada directa a estos recintos recreativos.

Hacia un modelo de ciudad equitativa

Con esta reforma, se busca que las UTOPIAS (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) y los corredores ecológicos se consoliden como los pilares de un modelo urbano donde el cuidado del medio ambiente no esté peleado con el libre tránsito.

Esta iniciativa marca un precedente en la legislación local, apuntando a que el desarrollo urbano de la CDMX responda finalmente a las necesidades reales de sus habitantes, eliminando las barreras físicas que, por años, han limitado el disfrute de la naturaleza y el deporte para miles de capitalinos.