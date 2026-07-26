Mujer de 24 años intenta lanzarse desde la azotea de un centro comercial

Una joven de 24 años de edad fue rescata por policías cuando intentaba arrojarse desde la azotea de un centro comercial en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron este domingo en una plaza ubicada en el Eje 10 Sur y su esquina con la calle Aurora, en la colonia Pueblo Los Reyes.

Los oficiales realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia por la zona cuando fueron requeridos por los trabajadores de seguridad privada de la plaza comercial quienes informaron que se encontraba una persona en peligro en lo alto del edificio, por lo que se aproximaron a verificar la situación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que “los uniformados subieron a la azotea de dicho inmueble donde observaron a la ciudadana de 24 años que se encontraba del otro lado del barandal perimetral de metal y, al parecer, pretendía atentar contra su integridad, por lo que de inmediato activaron los protocolos de actuación policial”.

Añadió que “con las medidas de seguridad necesarias, a la brevedad usaron unas escaleras y se acercaron a la persona que se encontraba en el último piso y quien a simple vista parecía nerviosa con la intención de arrojarse al vacío, por ello y sin perder más tiempo entablaron un diálogo de confianza con ella para tratar de tranquilizarla”.

Los policías se fueron acercando poco a poco y, en una rápida acción, se apoyaron sobre la marquesina y la tomaron por la cintura para ponerla a salvo en un lugar seguro.

Al sitio arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas quienes le proporcionaron los primeros auxilios y tras brindarle algunos consejos y de persuadirla, la diagnosticaron con crisis de ansiedad y neurosis depresiva.

A través de una llamada telefónica tuvieron contacto con una familiar de la afectada que más tarde llego al lugar y tras identificarse como mamá de la joven, los efectivos policiales le proporcionaron información sobre los programas y los centros de ayuda especializada del Gobierno de la ciudad.

Por último, se informó que la mamá se haría cargo de la atención médica y psicológica de la joven; además, “agradeció la pronta actuación de los oficiales y el apoyo brindado, luego junto con su hija se retiraron del sitio”.