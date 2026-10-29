Hallan metomilo, insecticida muy tóxico en necropsias de perros envenenados en el Parque España

La sustancia metomilo, un insecticida y acaricida altamente tóxico, fue identificada en los cebos de carne localizados en el Parque España y calles aledañas, donde se investiga el envenenamiento de perros, informó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

Durante el informe mensual Transformación y Resultados, la funcionaria detalló que los análisis realizados por especialistas en química de la Fiscalía permitieron identificar el compuesto, hallado en trozos de carne que contenían cápsulas en su interior.

El trozo de salami con el veneno Especial

“Hasta el momento, los exámenes periciales, nuestros químicos indican que la sustancia es metomilo, que es un insecticida y acaricida altamente tóxico”, señaló.

Alcalde Luján informó que, hasta el momento de su declaración, las autoridades habían localizado 14 cebos en la zona de la Condesa: cuatro el martes en el Parque España, nueve el miércoles en el parque y calles aledañas, y uno más este jueves en vialidades cercanas.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación por la muerte de cuatro perros presuntamente envenenados. De acuerdo con la fiscal, dos propietarios presentaron formalmente sus denuncias y permitieron que se realizaran necropsias a sus mascotas.

En pedazos de lo que parece salami ponen el veneno Imagen generada con IA

En tanto, las autoridades buscan establecer contacto con los dueños de otros dos perros fallecidos para recabar información sobre esos casos. La investigación también contempla estos hechos a partir de noticias criminales, aunque todavía no se han formalizado todas las denuncias.

La titular de la Fiscalía capitalina indicó que las indagatorias continúan mediante la revisión de cámaras de videovigilancia, la realización de peritajes y entrevistas.

El cebo con veneno Especial

Hasta ahora, no se ha identificado a una persona probable responsable por los hechos. Sin embargo, aseguró que la institución continuará con las investigaciones para esclarecer las muertes y proceder conforme a la ley.

Explicó que el caso es atendido por las áreas correspondientes a delitos ambientales, maltrato y crueldad animal, en coordinación con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La fiscal calificó los hechos como actos de crueldad animal y sostuvo que se investigarán con todo el peso de la ley.