Abarrotan Zócalo capitalino para visitar ofrenda monumental y Catrina gigante

Cientos de personas, tanto de la Ciudad de México como de otras entidades y del extranjero, se dieron cita en el Zócalo para visitar la ofrenda monumental colocada en el primer cuadro de la capital.

En medio de un Zócalo iluminado con colores morados y anaranjados, dignos de una de las tradiciones más importantes del país, esta noche se iluminó una catrina que superó los 33 metros y que dejó asombrados a los visitantes, quienes recordaron el significado de esta fecha.

Recordar a nuestros antepasados y vivir momentos de unión. Son momentos que se viven en familia”, comentó Beatriz, una de las visitantes al Zócalo.

Foto: Darío Luna | Excélsior

Sofía, también visitante, destacó la presencia de los ajolotes, a quienes calificó como una de las figuras más representativas en la actualidad de nuestro país.

Son figuras que representan a México, entonces creo que está bien que los pongan”.

Algunos otros destacaron la vestimenta de la Catrina monumental, que rompió un récord Guinness.

Estamos impresionadas porque la Catrina está hermosa y, pues, es algo único de nuestro país. La verdad es que como México no hay dos, nuestro México es lindo por eso, por tantas tradiciones que tiene”, expresó una visitante.

Foto: Darío Luna | Excélsior

Finalmente, los capitalinos recordaron el valor de esta tradición. Es el caso de una visitante que prefirió no dar su nombre; sin embargo, comentó que esta fecha la recuerda en familia y que espera la visita de sus seres queridos.