Termina pesadilla para Ota, Kiara y Siberia, mascotas intoxicadas en Parque España

Tres perritas volvieron a casa el jueves tras ser dadas de alta en dos hospitales veterinarios de la Ciudad de México, donde pasaron casi tres días internadas por consumir alguno de los más de 10 pedazos de cebo con insecticida que alguien dejó desde el martes en Parque España de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se trata de las únicas probables sobrevivientes del crimen que tiene movilizado a uno de los vecindarios con más mascotas, que ha cobrado la vida de cuatro perros hasta ahora, según las investigaciones de Excélsior.

Las primeras dos sobrevivientes en regresar a casa fueron Kiara, una pastor belga de cinco años y Siberia, una collie de la misma edad, que pertenecen a Brenda Gómez.

Fue una pesadilla, o sea, yo desde que las ingresé al hospital a las 8 de la mañana con los primeros síntomas no volví a dormir hasta ayer a las 10 de la noche, que ya tuve oportunidad de verlas”, dijo en entrevista con este diario.

Kiara y Siberia son las otras dos perritas internadas Foto: Especial

Me siento la más afortunada. Estoy feliz, pero también estoy muy consciente de que esta historia pudo haber tenido un desenlace muy diferente”, confesó luego de recoger a sus mascotas.

Así como los otros casos reportados, ambas mascotas presentaron síntomas tras un paseo por el parque la mañana del martes.

Me di cuenta en el primer síntoma de una de ellas, la otra ni siquiera presentaba algún síntoma, ambas iban con desayuno. Y se me ha dicho que eso jugó a su favor porque permitió que no se expandiera de igual forma el veneno”, explicó la vecina de la Condesa.

Policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul Foto: Especial

Su dueña las llevó al hospital veterinario VETME, donde les aplicaron un lavado de estómago. Aunque ambas perritas lograron expulsar residuos de lo que parecía una pastilla azul donde se encontraba el insecticida, el simple hecho de haberla ingerido les dejó secuelas.

Tienen daño renal, hepático y algunos niveles alterados. Dos perritas completamente sanas ya hoy en día van a tener que vivir con este daño renal”, lamentó Gómez.

Uso de carbón activado

La mestiza Ota, de cuatro años, no expulsó la píldora con veneno, pero su dueña acredita su buen estado al hecho que le dio pastillas de carbón activado en cuanto comenzó a notar que le salía espuma por la boca.

Yo siempre tengo carbón activado en la casa porque ya me habían recomendado que hace que el veneno no se absorba cuando los perritos comen algo en la calle”, dijo su dueña, Dagmar.

Sus análisis en la clínica Petcare fueron favorables, pero su dueña asegura que aún recuerda cómo reaccionó tras ingerir un trozo de carne con la sustancia azul el martes por la mañana.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Sacando espuma por la boca, tenía mucha dificultad para respirar, mucho temblor, no se podía parar”, agregó.

Vigilancia vecinal

El temor por más posibles envenenamientos en Parque España y calles aledañas continua, ya que aún se reportan hallazgos de supuestos cebos con el insecticida sembrados en la zona.

Hasta este jueves, los trabajos de limpieza continúan en el parque, los vecinos se organizaron para realizar rondines a tres distintas horas al día. Esto, para descartar más posibles cebos con veneno y revisar el material de videovigilancia.

Todo parece indicar que no habrá tranquilidad hasta ver a alguien detrás de las rejas, según las dueñas cuyas mascotas fueron víctimas del envenenamiento.

“Claro que hay una ola de miedo generalizado y no queremos eso, salir a nuestras calles, nuestros espacios públicos y estar con esta paranoia, no lo merece nadie”, opinó Gómez.