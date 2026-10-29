Hallan otro cebo con una pastilla azul en la Condesa; perritos en peligro

Un nuevo cebo sospechoso fue localizado en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, donde un ciudadano reportó el hallazgo de un trozo de salami con una pastilla azul en la banqueta, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El reporte corresponde a la esquina de Juan Escutia y Amatlán, donde policías tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las acciones para esclarecer el origen del alimento y determinar si representa un riesgo para los animales de compañía.

El cebo con veneno Especial

De acuerdo con la SSC, personal de seguridad analiza las cámaras de videovigilancia de la zona y trabaja en coordinación con los vecinos para recabar información que permita identificar a quien pudo haber colocado el cebo. Asimismo, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), continúan las investigaciones correspondientes.

El hallazgo ocurre en medio de las denuncias por la aparición de presuntos cebos envenenados en el Parque España, también ubicado en la zona de la Condesa, donde se ha alertado sobre alimentos que podrían poner en peligro la vida de los perros que pasean con sus dueños.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha condenado los presuntos casos de envenenamiento de perros y ha señalado la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

En declaraciones sobre los hechos registrados en el Parque España, la edil calificó como lamentable esta situación y sostuvo que no debe ocurrir, mientras se da seguimiento a los reportes ciudadanos y a las acciones de las autoridades para investigar los posibles casos.

Las autoridades mantienen el análisis de las cámaras y la coordinación con los vecinos y la Fiscalía capitalina para esclarecer los hechos.