Alertan por fraudes en boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México

Con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió un llamado para evitar fraudes en la compra de boletos, luego de revelar que desde 2022 ha contabilizado 301 reportes por la venta de entradas apócrifas para eventos masivos.

Las afectaciones económicas, en 53 por ciento de los casos, son de hasta cinco mil pesos, aunque se han documentado desfalcos que alcanzan los 345 mil pesos.

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El organismo detalló que, en 96 por ciento de las quejas registradas, el fraude se consumó con éxito en perjuicio de los compradores, mientras que solo el cuatro por ciento quedó en tentativa.

El desglose estadístico destaca a Facebook como el principal canal de engaño, al concentrar 49 por ciento de los casos reportados mediante publicaciones de particulares que prometen accesos preferenciales o costos por debajo del valor de mercado.

Foto: Especial

El análisis de los reportes muestra que en 49 por ciento de los casos el fraude se dio a través de Facebook, por lo que el Consejo Ciudadano recomienda extremar precauciones ante publicaciones de particulares que ofrecen entradas para el Gran Premio", advirtió la institución.

El modus operandi inicia con promociones atractivas que enganchan a las víctimas; tras realizar transferencias bancarias o depósitos en efectivo, los vendedores desaparecen o entregan boletos duplicados e inexistentes.

Para evitar pérdidas patrimoniales, la autoridad recomendó adquirir entradas únicamente en sitios oficiales, desconfiar de promociones con tiempo limitado y no realizar pagos a cuentas personales de desconocidos.