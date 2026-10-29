La Catrina más alta del mundo ilumina el Zócalo por el Día de Muertos

Con una altura oficial de 33.411 metros, la Ciudad de México conquistó el Récord Guinness a la Catrina más alta del mundo, obra monumental elaborada por el Taller de Arte Xibalbá que encabeza Carlos Camilo Báez, la cual es punta de lanza de las celebraciones tradicionales del Día de Muertos en la Plaza de la Constitución.

Durante la inauguración oficial, Alfredo Arista, juez y representante de Guinness World Records, entregó el reconocimiento.

Con una cifra oficial de 33.411 metros puedo decir que ustedes son oficially amazing (oficialmente asombrosos)".

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó el significado cultural de esta representación inspirada en la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posada.

Asimismo, informó que la ofrenda monumental incluye 66 pinturas de ajolotes artísticos, alumbrado decorativo con motivos tradicionales y el trabajo de más de 100 trabajadores de la Secretaría de Obras.

Foto: Estrella Josento | Cuartoscuro

En el marco de la festividad, la mandataria capitalina resaltó la participación de los productores locales, con la siembra de 10 millones de flores de cempasúchil en el suelo de conservación.

Además, invitó a la ciudadanía a disfrutar del décimo Gran Desfile de Día de Muertos este sábado, desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo y del festival "Sendero de Cempasúchil", en Chapultepec.

Brugada dedicó un reconocimiento especial al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, histórico luchador por la democracia e iniciador de la capital de derechos y libertades, cuyo homenaje de cuerpo presente se realizará en el Palacio de Bellas Artes.