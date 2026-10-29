Alertan por fraude a nombre de la Secgob CDMX vía WhatsApp

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) emitió una alerta preventiva urgente tras detectar un esquema de fraude cibernético que opera mediante WhatsApp. Los estafadores suplantan la identidad institucional desde la línea +52 55 2501 2434 para prometer falsos premios de 200 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

La dependencia capitalina detalló que los presuntos delincuentes utilizan la imagen y logotipos de la Secgob en la foto de perfil del servicio de mensajería para engañar a los ciudadanos y aparentar autenticidad en el contacto.

La maniobra busca capturar información personal sensible, obtener datos bancarios o solicitar depósitos económicos bajo el engaño de liberar las supuestas recompensas.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales digitales, la autoridad local desmintió categóricamente la realización de sorteos o la entrega de incentivos económicos por esta vía.

La #SECGOB informa que no está enviando mensajes desde el número +52 55 2501 2434 para anunciar supuestos premios de $200 mil pesos y dos celulares. Además, el perfil de WhatsApp utiliza una imagen de la Secretaría de Gobierno para aparentar legitimidad", precisó la dependencia.

Ante el riesgo de extorsión y robo de datos, la Secretaría de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, evitar entablar conversación con dicho remitente y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades de seguridad digital.

Si recibes uno de estos mensajes, no proporciones datos personales, evita contactar al remitente y reporta el número. ¡Mantente alerta y no caigas en engaños!", enfatizó la dependencia.

Finalmente, las autoridades reiteraron que ninguna institución pública solicita información confidencial o transferencias mediante aplicaciones de mensajería, por lo que exhortaron a la población a verificar cualquier aviso en los portales oficiales de la Ciudad de México.