Frente del Anáhuac se instala en Comisión de Derechos Humanos contra PGD

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac instalaron un plantaron dentro de la explanada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Universidad 1449, en demanda de que se emita una medida cautelar para frenar el cierre de consulta al Plan General de Desarrollo 2025-2040 que concluye este viernes 10 de abril.

No nos vamos a ir hasta que se nos dé una respuesta sobre las medidas cautelares que solicitamos a la Comisión ante el inminente cierre de la consulta. Así sea que nos quedemos hasta la madrugada. Vamos por una respuesta favorable en defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios”, afirmaron integrantes del movimiento, en un mensaje publicado en redes sociales.

En días pasados, integrantes del Frente del Anáhuac interpusieron quejas ante la Comisión por las violaciones a derechos cometidas por el Gobierno de la Ciudad de México durante el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo, entre ellas que solo fueron consultados formalmente una decena de pueblos y barrios originarios, cuando existen más de 190, como publicó Excélsior el jueves.

Ante estas demandas, la Tercera Visitaduría propuso una reunión este jueves 9 de abril a las 16:00 horas; sin embargo, los integrantes del Frente aseguraron que sólo se llevaría a cabo la reunión si estaba presente la presidenta del organismo, María Dolores González Saravia, lo que no ocurrió. Ante ello, los inconformes decidieron instalar un plantón.

En un comunicado, el Frente consideró que “la Comisión debe intervenir de inmediato, antes del 10 de abril, fecha del cierre de las consultas, anunciado por el gobierno de la Ciudad de México. De lo contrario, la Comisión sería cómplice de la violación a nuestros derechos”.

Se prevé que los integrantes del movimiento realicen una manifestación mañana viernes, frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

En tanto, para el mediodía la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva presentarán los resultados de las consultas Pública y a Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que se prevé se integrarán al proyecto de Plan General de Desarrollo que normará el crecimiento de la Ciudad de México para los próximos 20 años y que debió aprobarse en 2020.

Asimismo, este viernes 10 de abril, vecinos y COPACOS de la Ciudad de México entregarán firmas para exigir que se reponga la consulta del Plan General de Desarrollo 2025-2045. Advierten que “sin participación ciudadana, el PGD carece de legitimidad”.

Primero acudirán afuera de la Jefatura de Gobierno y después al Instituto de Planeación.

Las firmas ciudadanas se recabaron en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón.

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