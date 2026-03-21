Corregirán redacción del PGD para garantizar permanencia de Copaco

Ante las voces de representantes vecinales que alertaban que el proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045 (PGD), actualmente en consulta, “desaparece” la figura de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), el gobierno de la Ciudad de México reconoció imprecisiones en el documento y anunció que el párrafo será reformulado.

En la página 36 del proyecto, dentro del eje “Democrática, de Libertades y Acceso a la Justicia”, se plantea “rediseñar el modelo de representación comunitaria para transitar de las Copaco hacia la conformación de asambleas vecinales”, lo que generó inquietud entre líderes vecinales.

Como publicó Excélsior el pasado 15 de marzo, durante un foro en la alcaldía Miguel Hidalgo, representantes de colonias como Polanco, Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes, Irrigación, Granada y Tacuba advirtieron que la redacción abría la puerta a la desaparición de estos mecanismos de representación ciudadana e incluso señalaron que, de mantenerse en esos términos, el proyecto “no pasará”.

Foto: Especial

Este sábado, el Gobierno capitalino, respondió a esos señalamientos y aseguró que “el párrafo será reformulado para que no quede ninguna duda sobre la continuidad de las Copaco”.

La decisión se tomó tras escuchar las demandas ciudadanas, por lo que se realizará la modificación correspondiente para evitar ambigüedades, indicó el Gobierno local a través del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de la Ciudad de México.

El IPDP precisó que las Copaco establecidas en la Ley de Participación Ciudadana vigente no serán eliminadas ni sustituidas.

Estas comisiones son el vínculo directo entre la comunidad y el gobierno, además de ser un instrumento que permite a los ciudadanos incidir en decisiones públicas que impactan su entorno”, precisó el Instituto, que dirige Patricia Ramírez Kuri.

Este día, durante un foro con representantes de Copacos de la alcaldía Venustiano Carranza, el diputado local de Morena, Israel Betanzos, sostuvo que la polémica se originó por una redacción “mal planteada”, pero insistió en que la intención del plan es fortalecer, no desaparecer, estos espacios.

Esa redacción se va a retirar, como anunció la Jefa de Gobierno. Lo que se busca es que se fortalezcan y no desaparezcan; algunos generaron confusión y molestia con información incorrecta”, afirmó.

En una tarjeta informativa el gobierno capitalino reiteró que el PGD se encuentra en fase de consulta y que el documento aún puede modificarse antes de su eventual envío al Congreso local para análisis y dictaminación.

La consulta del PGD está abierta, por lo que invitamos a la ciudadanía a seguir participando en este intenso proceso de diálogo, deliberación y formulación de propuestas”, concluyó el gobierno capitalino.

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