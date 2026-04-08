Van contra PGD: Acusan que no hubo consulta, anuncian boicot y amparos en CDMX

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac anunciaron un boicot contra el actual documento del Plan General de Desarrollo (PGD) y anunciaron amparos contra la consulta pública que cierre este viernes en la Ciudad de México.

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

Existen más de 190 pueblos y barrios originarios

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

Durante una protesta este miércoles 8 de abril, los inconformes aseguraron que sólo fueron consultados formalmente unos 10 pueblos y barrios originarios cuando existen más de 190.

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

Exigieron que se reponga el documento del PGD y se realice una nueva consulta que incluya a los pueblos y barrios.

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

Dijeron que los documentos no fueron traducidos a las lenguas indígenas por lo que las comunidades residentes no lo pudieron consultar.

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Mundial de Futbol 2026

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

Alertaron que existe prisa gubernamental por concluir el proceso antes del Mundial de Futbol, afirmaron que el documento es desconocido por la mayoría de los capitalinos y advirtieron que los pueblos y barrios no permitirán un PGD que no los incluya.

“Hay muchos pueblos y barrios originarios que no han sido consultados adecuadamente que se han hecho consultas a modo con dos, tres, cuatro personas, nada más, quienes no son representantes de sus respectivos pueblos y varios originarios.



“Nosotros ya estamos proponiendo que se reponga todo el proceso de consulta, que se reponga todo el documento y que no vamos a permitir ninguna imposición de este plan. La consulta no puede cerrar el 10 de abril para los pueblos y barrios originarios que ni siquiera fueron consultados. El proyecto debe ser rehecho desde cero por lo que hace a los capítulos de pueblos y barrios originarios, a los de trabajo, educación, salud, vivienda, todo debe ser de hecho desde cero, tomando en cuenta ahora sí las participaciones de todos los habitantes y de todos los pueblos y barrios de la Ciudad de México”, dijo Alejandro Velázquez, uno de los voceros del frente.

Amparos y boicot

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

Anunciaron que esperaría que el Gobierno cierre la consulta, para interponer los amparos ante las autoridades correspondientes.

“A los pueblos no nos queda más que la movilización, las acciones de boicot en diversas secciones y eventos públicos, así como los juicios que se interpondrán también ante esta imposición”, dijo.

*bb