Fiscalía detiene a cuatro integrantes de célula de extorsionadores en la alcaldía Cuauhtémoc

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutó órdenes de aprehensión contra cuatro integrantes de una banda delictiva, entre ellos una mujer, dedicada a la extorsión contra unidades del transporte público en la alcaldía Cuauhtémoc.

En una primera diligencia, en las calles Doctor José María Vertiz y Doctor J. Navarro, en la colonia Doctores se logró la detención de Xavier Gohary "N" de 29 años de edad, quien cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Homicidio calificado en grado de tentativa y Robo en diferentes modalidades entre los años 2014 y 2022.

El segundo mandamiento judicial se registró en la calle Agustín Delgado, en la colonia Tránsito, donde policías capitalinos detuvieron a Erika Esveydi "N" de 26 años de edad, quien en 2025 fue detenida, acusada del delito de extorsión. Sin embargo, salió libre.

Xavier Gohary y Erika Esveidy fueron trasladados ante la autoridad que los requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

En tanto, al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la colonia San Lorenzo, de la alcaldía Iztapalapa, se ejecutaron otras dos otras órdenes de aprehensión por el mismo delito en contra de dos hombres de la libertad, de de 29 y 35 años de edad, que fueron detenidos en 2025 por extorsión agravada en pandilla, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

El Jefe de la Policía capitalina recalcó que “todos los detenidos están vinculados con un grupo delictivo, generador de violencia, dedicado a la extorsión a conductores de unidades de transporte público”, con centro de operación en la zona centro de la ciudad.

En un mensaje en su cuenta de X, Vázquez Camacho exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier tipo de extorsión y hacer denuncias anónimas, a través del número 089 y de la línea directa 55 5036 3301 donde recibirán apoyo y orientación.