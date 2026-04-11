Detienen en Álvaro Obregón al rapero ‘Sampe MC’ acusado de participar en un asalto

El rapero conocido como “Sampe MC” fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) luego de asaltar y apuñalar a un transeúnte en la colonia Olivar del Conde, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió en vía pública y tras la denuncia se implementó un operativo que permitió ubicar y capturar al agresor. El detenido fue trasladado al reclusorio, donde enfrentará cargos por lesiones y robo con violencia.

“Sampe MC” permanece bajo proceso judicial y se espera que en los próximos días se determine su situación legal.

De acuerdo con los reportes del SESNSP, Álvaro Obregón acumuló en 2025 más de 12,000 carpetas de investigación por delitos del fuero común. La alcaldía se ubica en el grupo de las cinco con mayor número de denuncias en la capital, junto con Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Los datos revelan que, pese a operativos de seguridad y programas de prevención, la incidencia delictiva en Álvaro Obregón sigue siendo elevada, especialmente en colonias como Santa Fe, Olivar del Conde y San Ángel, donde se concentran los reportes de robo y violencia.

Delitos de mayor incidencia

El homicidio doloso tuvo un repunte en comparación con 2024, con más de 70 casos registrados en el último año. La violencia familiar también mostró un incremento, con más de 2,500 denuncias, lo que la convierte en uno de los delitos más frecuentes en la demarcación.

El robo a casa habitación y el robo a transeúnte se mantienen como delitos recurrentes. En 2025 se contabilizaron más de 1,200 casos de robo a vivienda y cerca de 1,800 robos a personas en vía pública, cifras que reflejan la vulnerabilidad de los habitantes en espacios cotidianos.

Por otro lado, el robo de vehículo presentó una ligera disminución respecto al año anterior, con alrededor de 900 denuncias, lo que representa un avance en la estrategia de vigilancia en zonas de estacionamiento y avenidas principales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX ha reforzado operativos en puntos estratégicos de Álvaro Obregón, especialmente en Santa Fe y en las colonias cercanas a Periférico. Además, se han implementado programas de prevención de violencia familiar y campañas de denuncia anónima para combatir la impunidad.