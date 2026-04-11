Convocan a imponer Récord Guinness de "la ola" en Reforma rumbo al Mundial

El próximo domingo 31 de mayo, el Paseo de la Reforma se transformará en el escenario de un desafío global: las autoridades capitalinas pretenden imponer un Récord Guinness con la ejecución de la “Ola Más Grande del Mundo”.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura local, forma parte de las acciones estratégicas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El proyecto busca rescatar y dar significado a este fenómeno colectivo que tuvo su origen en el Estadio Azteca durante el Mundial de 1986, cuando miles de asistentes se levantaron en secuencia por primera vez, creando una imagen que dio la vuelta al mundo.

El regreso de un símbolo global

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la CDMX (Sectur), a casi cuatro décadas del nacimiento de este fenómeno, la ciudad busca recuperar ese origen para decirle al mundo que “la pelota vuelve a casa, en una edición histórica en la que la capital será nuevamente protagonista global”.

Logística y participación

El evento está programado para dar inicio a las 10 de la mañana a lo largo del corredor de Reforma. Para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, las autoridades de Turismo detallaron que se instalarán puntos de acceso y espacios de atención que contarán con:

Servicios de hidratación Módulos de registro Asistencia médica Apoyo logístico

La convocatoria es abierta a todo el público. Los interesados en formar parte de este récord histórico podrán registrarse previamente a través del enlace oficial o realizar su inscripción el mismo día del evento mediante los códigos QR que estarán disponibles en los diversos puntos de acceso.