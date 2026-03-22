¡Un festín de sabores! Visita la Feria de la Nieve 2026 en Xochimilco

La primavera en la Ciudad de México no solo trae jacarandas y cielos despejados, sino también uno de los eventos más esperados por las familias en CDMX: la Feria de la Nieve 2026. Te contamos dónde se llevará a cabo y los sabores exóticos que te podrás encontrar.

Este evento gastronómico ya es uno de los favoritos pues además de unir a la gente, es un oasis perfecto para combatir las altas temperaturas con una tradición que tiene siglos de historia y miles de litros de sabor artesanal.

La Feria de la Nieve es un homenaje a la técnica ancestral de la paila y el hielo, un oficio que los habitantes de Santiago Tulyehualco han perfeccionado y defendido generación tras generación. Desde los clásicos frutales hasta mezclas que desafían la lógica gastronómica, la feria promete una experiencia sensorial completa.

Feria de la Nieve 2026 X @xochimilcoal

¿Cuándo y dónde es la Feria de la Nieve 2026?

La Feria Nacional de la Nieve 2026 se llevará a cabo del 28 de marzo al 6 de abril, y estas fechas coinciden perfectamente con el periodo de Semana Santa, lo que la convierte en el plan ideal para quienes se quedan en la ciudad durante las vacaciones y buscan una actividad cultural y económica.

El lugar donde se llevará a cabo es la Plaza Quirino Mendoza y Cortés, ubicada en el corazón de Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco.

¿Cuáles son los horarios?

La feria abre sus puertas desde temprano, generalmente alrededor de las 10:00 horas, y las actividades se extienden hasta la noche, aproximadamente a las 21:00 o 22:00 horas, dependiendo de las presentaciones musicales.

Feria de la Nieve 2026 Canva

¿La Feria de la Nieve tiene un costo?

¡La entrada es totalmente gratuita! Solo deberás preocuparte por cuánto presupuesto asignar a tus nieves favoritas y a los antojitos mexicanos que inundan la zona.

¿Qué sabores puedes encontrar?

La Feria de la Nieve 2026 te hará cuestionar todo lo que sabes sobre helados. Los maestros neveros compiten año con año para presentar la creación más innovadora, utilizando ingredientes que normalmente encontrarías en un plato fuerte o incluso en una farmacia.

Los clásicos de agua y leche tradicionales no fallan, como limón, fresa, coco, nuez o zapote; sin embargo, también puedes encontrar nieve de mole, de ostión y camarón, víbora de cascabel, pétalos de rosa y vino tinto o aguacate y chicharrón.

¿Qué más encontrarás en la Feria de la Nieve 2026?

Además de mucha nieve, en la feria podrás disfrutar de una cartelera musical diversa que abarca géneros como la cumbia, el rock, el ska y la música tropical. Las presentaciones se realizan en el escenario principal de la plaza y son el complemento perfecto para una tarde de paseo.

También habrá eventos culturales como bailes folclóricos, concursos de producción de nieve y juegos mecánicos para los más pequeños.

¿Cómo llegar a Santiago Tulyehualco?

La línea 12 del Metro es la opción más sencilla, saliendo de la estación Tláhuac, puedes tomar un microbús o camión que diga "Tulyehualco" o "Xochimilco Centro". El trayecto es de aproximadamente 20 a 30 minutos.

Desde el tren ligero de Xochimilco, puedes bajar en la terminal y tomar el transporte que se dirige hacia Tulyehualco.

Si vas en auto particular, ten en cuenta que el tráfico en el centro de Xochimilco suele ser pesado. La ruta principal es por Periférico Sur, tomando la desviación hacia la Avenida Tláhuac-Tulyehualco.

Alista la cuchara y el apetito, porque la edición número 139 de la Feria de la Nieve 2026 viene cargada de sorpresas, música y, por supuesto, mucha, pero mucha nieve.