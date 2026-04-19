Feminicidio de Edith Guadalupe exhibe el riesgo por falsas vacantes laborales en redes sociales

La proliferación de ofertas laborales en plataformas como Facebook y WhatsApp, donde abundan publicaciones sin verificación ni antecedentes comprobables, está ampliando la superficie de ataque de las redes criminales.

Su difícil rastreo permite niveles de hasta “100% por ciento de impunidad”, advierte Luis Miguel Dena, especialista en ciberdelincuencia y CEO de Cyber-Black.

El feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años localizada sin vida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo como modelo, enciende las alertas sobre el uso de redes sociales para difundir vacantes falsas que derivan en delitos como trata, secuestro o extorsión.

Pese a que la Fiscalía General de Justicia señaló el viernes que estaba en investigación si acudió a una entrevista de trabajo, autoridades capitalinas consultadas por Excélsior señalaron que la joven fue contactada a través del sitio Top Model, que ofrecía un salario de 20 mil pesos para una vacante de modelo; sin embargo, tras conocerse el crimen, la página desapareció de la red.

EL ENGAÑO A UN CLIC

En una navegación digital, este medio pudo detectar que en plataformas como Facebook es posible localizar decenas de publicaciones similares, sin verificación alguna, que ofrecen trabajos de medio tiempo, desde casa o como edecanes y modelos.

En la mayoría de los casos solicitan como principal requisito “ser mujer”, indicar la edad y establecer contacto inmediato vía WhatsApp.

Entre las cuentas detectadas aparecen perfiles como falso9_8866654, que promociona empleos vespertinos “a partir de las tres de la tarde, para mujeres menores de 25 años, sin experiencia y con sueldo de 15 mil pesos”.

Otra cuenta denominada Cherry Cherry ofrece “negocio desde casa” y trabajo desde el celular, además de una cuenta registrada como participante anónimo 9 40, que invita a comunicarse por mensajería instantánea para obtener “el empleo de tus sueños”, dirigido a estudiantes, jóvenes y amas de casa.

Otra publicación ofrece vacantes cerca de las estaciones Zaragoza y Puebla del Metro con “contratación inmediata”, horarios flexibles y preferencia para estudiantes mujeres de hasta 35 años.

El especialista advirtió que estos esquemas son una evolución del reclutamiento criminal hacia un modelo digital, utilizando la ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas.

Explicó que las redes sociales y grupos creados en plataformas como Facebook permiten ampliar la llamada “superficie de ataque” de la ingeniería social; es decir, métodos basados en engaños para ganarse la confianza de las víctimas.

“Sí existen estas redes y las autoridades tienen la obligación de patrullar este tipo de ofertas en redes sociales y plataformas digitales”, señaló.

Subrayó que estos mecanismos pueden desembocar en secuestro exprés, robo de identidad, extorsión o trata de personas.

REDES CRIMINALES FRAGMENTADAS

Muchas veces no son operadas por una persona, sino por grupos divididos por tareas: unos captan datos, otros contactan víctimas, algunos concretan citas presenciales y otros rentabilizan la información.

“Ya no es el clásico delincuente solitario, sino organizaciones fragmentadas”, indicó Dena, alertando que jóvenes, mujeres menores de edad y personas desempleadas son los sectores más vulnerables.