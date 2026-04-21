Hallan la “guarida” del tirador de Teotihuacán: balas y libros en su cuarto de hotel

Tras los hechos registrados en la zona arqueológica de Teotihuacán, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) han comenzado a revelar nuevos elementos sobre Julio César Jasso, identificado como el tirador que asesinó a una turista canadiense antes de ser abatido.

De acuerdo con @c4jimenez, la Fiscalía localizó la habitación de hotel donde el agresor se refugió antes de abrir fuego contra visitantes.

Cateo revela objetos y escritos del agresor

Como parte del operativo desplegado tras la tragedia, agentes de la Fiscalía mexiquense ubicaron y catearon una habitación en un hotel cercano a la zona de las pirámides, donde Jasso se hospedó previo al ataque.

Entre los primeros hallazgos, las autoridades encontraron objetos que apuntan a una construcción ideológica del agresor. Destacó un libro de su presunta autoría, el cual habría sido escrito exclusivamente para quienes él denominaba “seres superiores”.

Ataque dejó dos muertos y 13 heridos

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando Julio César Jasso Ramírez abrió fuego contra turistas en la zona arqueológica.

El saldo oficial, reportado por la Secretaría de Gobernación, fue de dos personas fallecidas —una turista canadiense y el propio agresor—, además de 13 personas lesionadas.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad abatieron al tirador en el lugar.

Operativo y atención a víctimas

Luego del tiroteo, se desplegó un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales para asegurar el perímetro y brindar atención médica a los heridos.

De los lesionados, ocho permanecieron hospitalizados debido a la gravedad de sus heridas.

Perfil mesiánico y planeación previa

Las investigaciones posteriores han señalado que el agresor actuó bajo un perfil mesiánico, dejando evidencias de planificación en el refugio localizado cerca del sitio histórico.

Los elementos encontrados en la habitación refuerzan la línea de investigación sobre sus motivaciones y preparación previa al ataque.