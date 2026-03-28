Partido México vs Portugal desata emoción de 5 mil aficionados en el Zócalo

Con el grito de “¡México! ¡México!” familias completas, turistas nacionales y del extranjero se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México que se convirtió en un Fan Fest para disfrutar el partido amistoso México-Portugal con el que se reinauguró el Estadio Banorte.

A pesar de que las expectativas de las autoridades eran altas, el número de asistentes apenas alcanzó cerca de las cinco mil, según funcionarios del gobierno capitalino, aunque la cifra aún está por confirmarse.

Sin embargo, el entusiasmo no fue menor al momento de apoyar a la selección mexicana.

Frente a la Catedral Metropolitana se instaló una pantalla gigante de 25 metros de largo por 14 de alto, en la que se transmitió el encuentro y que funcionó como especie de ensayo para lo que será el Fan Fest del Mundial 2026, que se colocará en la Plaza de la Constitución.

Es un ensayo, porque aquí en el Zócalo se va a instalar el Festival Futbolero más grande durante la Copa”, afirmó la Jefa de Gobienro, en entrevista durante el medio tiempo.

Brugada estuvo en primera fila, observando el encuentro, acompañada de funcionarios de su gobierno.

Es nuestro primer Festival, pero cuando arranque el Mundial, esto tendrá mucho más ambiente”, afirmó.

También se instaló sonido envolvente, que hizo que los asistentes se sintieran “como en el estadio”, dijo a Imagen Diego Blanco, vecino de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Muy padre que lo realicen, para poder todos convivir como mexicanos y creo que si es muy agradable. Quien no tuvo oportunidad de ir, aquí se disfruta igual”, afirmó el joven.

Fernando, visitante de Veracruz, señaló que poner un espacio donde poder observar el partido fue “muy bueno, porque hay actividades para los niños y hay manera de divertirnos sanamente en familia”

Además de la pantalla gigante, previo al partido en la plancha de la Constitución menores de edad pudieron disfrutar de “retas de futbol y de dominadas”, organizadas por el Sistema Pilares.

“Es emocionante, la vibra es muy fuerte, creo que es muy bueno para disfrutar en la ciudad” el Mundial, expresó Erik, originario de Los Ángeles, California.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

Brugada adelantó que para el Mundial se instalarán más festivales futboleros en las 16 alcaldías.

Pero en el Zócalo vamos a tener el mayor festival futbolero, para la inauguración de la Copa, aquí en el Zócalo vamos a estar la Presidenta Claudia Sheinbaum y yo”, concluyó Brugada.

En el segundo tiempo, las familias congregadas vivieron momentos de tensión y emoción que permitieron lanzar gritos de apoyo a la selección y calentar el ambiente a pesar del viento frío que se registró en el Centro Histórico y el resto de la ciudad.

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