Manifestantes mantienen bloqueo sobre Periférico Sur

Como medida de protesta, previo al encuentro amistoso de futbol entre las selecciones de México y Portugal, integrantes de diferentes colectivos se manifiestan en Periférico Sur, a la altura del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Los inconformes que permanecen en carriles laterales hacia el oriente de la ciudad, gritan consignas, portan pancartas y banderas de Palestina, así como participan en una “cascarita” de futbol, todo ello para llamar la atención de las autoridades y buscar una solución a sus demandas.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Pertenecen a la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, simpatizantes del Refugio Franciscano, del movimiento por la jornada laboral de 40 horas y del movimiento “No a la Gentrificación”.

Al inicio de su manifestación, los inconformes bloquearon por espacio de 30 minutos, tanto carriles centrales como laterales de dicha vía primaria; sin embargo, se llegó a un acuerdo para que reabrieran la vialidad del bloque central, aún así realizan cortes intermitentes que afectan de manera considerable la circulación vehicular procedente de San Jerónimo y hacia el coloso de Santa Úrsula.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Aunque pasadas las 16:30 horas, cerraron de nuevo los carriles centrales.

En el lugar, permanecen al menos 200 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en espera de indicaciones.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

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