Fotos: Entre ajolotes y chapulines, cientos acuden al Zócalo para partido México vs Portugal
En la primera fila estuvo la jefa de Gobierno con algunos de sus secretarios para observar el juego de futbol
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió a la plancha del Zócalo para disfrutar del partido de futbol entre las selecciones de México y Portugal, en donde se colocó una pantalla gigante para que quienes no pudieron acudir al Estadio Banorte puedan apreciar el juego.
A un costado de la mandataria capitalina se colocó la mascota capitalina para el Mundial, un ajolote con penacho, mientras que en la afición había personas vestidas como el Chapulín Colorado o que simplemente portaban la playera de la selección mexicana.
Los precios oficiales para los boletos estuvieron en alrededor de 500 pesos, en las zonas intermedias los precios rondaron entre mil y tres mil pesos, también se podían encontrar entre los cuatro y cinco mil pesos, pero los lugares más exclusivos se elevaron hasta los nueve mil pesos.
Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a más de 10 personas, entre ellas tres menores de edad, por la reventa de boletos en las inmediaciones del estadio.
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