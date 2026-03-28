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Fotos: Entre ajolotes y chapulines, cientos acuden al Zócalo para partido México vs Portugal

En la primera fila estuvo la jefa de Gobierno con algunos de sus secretarios para observar el juego de futbol

Por: Diego Rodríguez

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Los boletos más baratos en el Estadio Banorte rondaron los 500 pesosFoto: Daniel Betanzos | Excélsior
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Los boletos más baratos en el Estadio Banorte rondaron los 500 pesosFoto: Daniel Betanzos | Excélsior
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió a la plancha del Zócalo para disfrutar del partido de futbol entre las selecciones de México y Portugal, en donde se colocó una pantalla gigante para que quienes no pudieron acudir al Estadio Banorte puedan apreciar el juego.

A un costado de la mandataria capitalina se colocó la mascota capitalina para el Mundial, un ajolote con penacho, mientras que en la afición había personas vestidas como el Chapulín Colorado o que simplemente portaban la playera de la selección mexicana.

Los precios oficiales para los boletos estuvieron en alrededor de 500 pesos, en las zonas intermedias los precios rondaron entre mil y tres mil pesos, también se podían encontrar entre los cuatro y cinco mil pesos, pero los lugares más exclusivos se elevaron hasta los nueve mil pesos.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a más de 10 personas, entre ellas tres menores de edad, por la reventa de boletos en las inmediaciones del estadio.

*DRR*

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