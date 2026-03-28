Fotos: Al menos 17 revendedores fueron detenidos afuera del Estadio Banorte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha detenido a 17 personas por la reventa de boletos para el partido de futbol entre las selecciones de México y Portugal, por lo que fueron remitidas ante el juez cívico para que se determine su situación legal.

Dichas capturas se dieron con motivo del "Operativo Estadio Seguro", implementado en las inmediaciones del Estadio Azteca.

Las primeras tres detenciones se realizaron sobre el Viaducto Tlalpan, donde personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a tres hombres de 47, 53 y 58 años, que al parecer, propiciaban la reventa de boletos.

Las otras detenciones corresponden a la de una menor de edad de 17 años, así como de dos hombres de 18 y 25 años.

Más tarde, la SSC informó sobre la detención de otras cuatro mujeres de 17, 23, 26 y 34 años, así como de siete hombres de 15, 18, 21, 25, 30, 39 y 64 quienes también ofrecían boletos para entrar al partido.

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