Operadoras desconocen evaluación de calidad en servicio del Metrobús

Integrantes de empresas operadoras de Metrobús dijeron desconocer acerca de la evaluación sobre calidad y servicio que el organismo gubernamental lanzó a licitación este martes.

Los transportistas consultados, cercanos a la administración de empresas que operan las Líneas 1, 2, 4, 5 y 7 coincidieron en que hasta el momento no tienen notificaciones al respecto.

Nicolás Vázquez, integrante de Corredor Oriente–Poniente S.A. (Copsa) reconoció que las reglas de operación de las empresas contemplan las evaluaciones, pero indicó que no se habían aplicado.

Está contemplado en la calificación de las reglas de operación que se aplica a las empresas y en la calificación que se realiza a las mismas, pero hasta este momento nunca se ha evaluado”, indicó.

Rutas del Metrobús se estancaron

El transportista, ahora empresario, consideró que las evaluaciones podrían ser de utilidad si se intenta mejorar el servicio, justificar el crecimiento de la red de líneas Metrobús o buscar financiamientos para la transición de vehículos a diesel por eléctricos.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Y alertó que la red de Metrobús se ha estancado en siete líneas, porque los últimos corredores que se han desarrollado han sido para el Servicio de Transporte Eléctricos (STE), a través de los trolebuses.

Es el caso del Trolebús Elevado y su ampliación hacia Chalco, la Línea 12 de Perisur a Taxqueña, la Línea 13 de Constitución de 1917 a Mixcoac o la Línea 14, que se plantea de Huipulco a Ciudad Universitaria, con una extensión hacia Chapultepec.

Las empresas tienen obligatoriedad de la capacitación de su personal operativo, en algunas empresas han generado consciencia respecto a que esto es una necesidad y, junto con el CONOCER, que es una certificación para operadores, con ello, se busca prestar un mejor servicio.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

“Metrobús tiene un presupuesto anual que necesitará incrementarse sustancialmente por la transformación del parque vehicular que se busca, pasar de unidades a diésel a unidades eléctricas, lo que implica un mayor gasto por la instalación de las subestaciones eléctricas necesarias. Una calificación aceptable puede dar elementos para justificar el incremento de presupuesto necesario para este cambio”, consideró.

17 empresas a evaluación

Excélsior publicó que el Metrobús evaluará la calidad y el servicio de las 17 empresas que operan las siete líneas del sistema, además, obtendrá un indicador de calidad de servicio para 2026.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

El organismo publicó el martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la licitación pública nacional para la “Evaluación de la Calidad y el Servicio de las 17 Empresas Operadoras que Actualmente Operan el Metrobús y Obtención del Indicador de Calidad del Servicio 2026”.

El Metrobús cuenta con siete líneas y dentro de estas ofrece servicio en unas 34 rutas.

La mayoría de las 17 empresas operadoras han sido conformadas por exmicrobuseros que operaban rutas en los corredores que ahora, se explotan por medio de sistemas BRT (Bus Rapid Transit).

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