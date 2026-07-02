Ambulantes aprovechan escaleras eléctricas descompuestas en Cetram Indios Verdes

Las escaleras electromecánicas y elevadores que fueron presentados como parte de la modernización del Centro de Transferencia Modal (Cteram) Indios Verdes, principal nodo de transporte del Valle de México permanecen fuera de servicio desde hace más de seis meses.

En algunas escaleras se acumula agua de lluvia, otras son ocupadas por vendedores ambulantes, quienes aprovechan la falta de funcionamiento para instalarse y ofrecer sus productos.

Además, la falta del servicio obliga a miles de usuarios, entre ellos adultos mayores y personas con discapacidad, a subir y bajar escaleras de hasta ocho metros de altura.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Durante un recorrido se constató que cinco escaleras electromecánicas y cuatro elevadores del Cetram y de la estación Indios Verdes, de la Línea 3 del Metro, permanecen inoperantes desde enero pasado.

Los elevadores exhiben avisos con la leyenda “elevador en intervención”, mientras las puertas permanecen cerradas.

La molestia de los pasajeros ha quedado plasmada sobre los propios avisos colocados por el Sistema de Transporte Colectivo, donde usuarios escribieron: “Tengan vergüenza, ya arreglen las escaleras”.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Lo único que pedimos es que las compongan”, reclamó una pasajera de la tercera edad, quien debe utilizar las escaleras convencionales para llegar a los andenes de la estación Indios Verdes.

También se pudo observar a un usuario, con muletas, subir con dificultad, las escaleras de hasta 45 escalones.

Las fallas persisten pese a que, en abril de 2024, fueron entregadas seis escaleras electromecánicas y elevadores como parte de la conclusión de la readecuación integral del Cetram Indios Verdes, proyecto que requirió 590 millones de pesos y cuatro años de construcción.

La obra integró en un solo complejo la Línea 3 del Metro, las líneas del Metrobús, el Cablebús Línea 1, el Mexicable y Mexibús, por donde diariamente cruzan más de un millón de personas provenientes de la Ciudad de México y del Estado de México.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Sin embargo, usuarios afirman que durante este año las fallas se han vuelto permanentes.

Actualmente, solo permanecen en funcionamiento las escaleras de acceso al Mexicable y una más que comunica con el Mexibús; el resto continúa inutilizable, afectando particularmente personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios que trasladan carriolas o equipaje, quienes deben subir y bajar las escaleras fijas para acceder a los sistemas de transporte que se enlazan en el Centro de Transferencia.