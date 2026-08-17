Supuesto intercambio de consola termina en asalto; detienen a dos mujeres en la Cuauhtémoc

Elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos mujeres señaladas como posibles responsables de despojar a un ciudadano de una consola de videojuegos y dinero en efectivo, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las calles Valentín Gómez Farías e Insurgentes Centro, en la colonia San Rafael, donde los uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia.

En ese punto, un ciudadano solicitó el apoyo de los policías y relató que había acordado, a través de una red social, realizar un intercambio por una consola de videojuegos. Sin embargo, al llegar al lugar pactado, dos mujeres se aproximaron, presuntamente lo agredieron física y verbalmente y posteriormente lo despojaron de sus pertenencias.

Con las características proporcionadas por el afectado, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y localizaron metros adelante a dos mujeres que coincidían con la descripción.

Las detenidas fueron identificadas como Lesli Yaretzi Valdez López, de 18 años, y Dulce Leticia Rojas Vega, de 20 años. Especial

Tras interceptarlas y realizarles una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial, los agentes aseguraron dinero en efectivo, un teléfono celular y una consola de videojuegos, la cual fue reconocida por el denunciante como de su propiedad.

Las detenidas fueron identificadas como Lesli Yaretzi Valdez López, de 18 años, y Dulce Leticia Rojas Vega, de 20 años.

Ambas fueron informadas de sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

La SSC señaló que la detención se realizó en atención a una denuncia ciudadana y será la autoridad ministerial la encargada de establecer la responsabilidad de las imputadas.