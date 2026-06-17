Ambulantes de Zona Rosa venden playeras pirata del Mundial hasta en… ¡800 pesos!

A pesar de los operativos anunciados por autoridades capitalinas y de las restricciones comerciales impuestas por la FIFA durante el Mundial 2026, comerciantes ambulantes de la Zona Rosa aprovechan la fiebre mundialista que se vive en el área, para comercializar, de forma masiva, playeras apócrifas de selecciones participantes en el torneo mundialista.

Durante un recorrido realizado este miércoles por Excélsior, horas después de la agresión contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y personal de la alcaldía Cuauhtémoc, a manos de presuntos comerciantes de organizaciones presuntamente vinculadas a la diputada Diana Sánchez Barrios, se constató que los puestos ambulantes permanecían instalados con normalidad sobre la calle Génova.

Puesto informal de gorras y sombreros mexicanos relacionados con el Mundial 2026 Foto: Hilda Castellanos Lanzarín

Se ofertan camisetas de distintas selecciones mundialistas, entre ellas Colombia, Uzbekistán, Argentina y México, con precios que oscilan entre los 250 y los 600 pesos.

Los vendedores aseguran que se trata de productos de alta calidad, aunque carecen de los registros y autorizaciones oficiales para su comercialización.

Incluso han adaptado “carritos” de tracción para trasladar la mercancía hacia puntos de alta afluencia turística, como las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados se concentran previo y posterior a los encuentros mundialistas.

Puestos ambulantes en los que se venden playeras y artículos del Mundial 2026 Foto: Hilda Castellanos Lanzarín

En ese lugar, Excélsior observó a seguidores de la selección colombiana adquiriendo camisetas que eran ofrecidas entre 600 y 800 pesos.

Algunos vendedores aseguraban que las prendas eran originales, pese a que presentaban características propias de productos pirata.

En la calle de Génova, los vendedores irregulares reaccionaron de manera agresiva cuando se intentó documentar la actividad.

No puede tomar fotos (…) sí es vía pública, pero aquí no, aquí no le vamos a permitir que tome fotos”, advirtió uno de los comerciantes, mientras impedía la toma de fotografías.

Venta de máscaras y artículos relacionados con el Mundial 2026 Foto: Hilda Castellanos Lanzarín

La amenaza fue acompañada por advertencias de posibles represalias en caso de continuar tomando imágenes de los puestos y de la mercancía exhibida.

En calles del Centro Histórico y en comercios establecidos también se comercializan camisetas alusivas a las selecciones participantes en el Mundial, aunque con precios más bajos, que van de los 100 a los 400 pesos.

En la Zona Rosa, aprovechando la concentración de turistas y aficionados extranjeros, los costos llegan hasta los 800 pesos por prenda.

Venta de máscaras y artículos relacionados con el Mundial 2026 Foto: Hilda Castellanos Lanzarín

Turistas no paran de llegar a la CDMX

Respecto a la llegada de visitantes extranjeros a la Ciudad para disfrutar del Mundial, Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, informó que hasta este martes se estimaba que habían arribado cerca de 27 mil aficionados colombianos que viajaron para apoyar a su selección en el encuentro frente a Uzbekistán. Se trata del grupo más numeroso que se ha recibido en la capital del país.

Aunque se mantiene la expectativa de alcanzar la meta de cinco millones de visitantes, proyectada para los 39 días de actividades mundialistas, Shrem Serur consideró que el balance definitivo deberá realizarse una vez concluido el torneo.

Por ahora, destacó que la afluencia registrada en los festivales futboleros, el Fan Fest y la Aldea Global refleja el interés que ha despertado la capital mexicana entre aficionados nacionales y extranjeros.

Incluso, al ser interrogada sobre comentarios de visitantes que consideran que México debió convertirse en la sede mundialista, por la pasión mostrada durante el torneo y por la calidad bienvenida a los turistas, respondió entre risas: “Personalmente, yo considero que sí”.

La Aldea Global está abierta al público desde el 9 y hasta el 21 de junio, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, se ubica exactamente en la Puerta de los Leones, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.