Coparmex CDMX estima derrama de casi 27 mil mdp por Mundial

El Mundial dejará una derrama económica de 26 mil 985 millones de pesos, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX).

La organización identificó al hospedaje como el principal componente económico con una derrama superior a los 15 mil millones de pesos, equivalente al 57.4 por ciento del impacto estimado total.

La alcaldía Cuauhtémoc se mantiene como el principal epicentro del hospedaje temporal, con 12 mil 514 alojamientos activos Victoria Valtierra Ruvalcaba

Comercio, alimentos y entretenimiento

El comercio, alimentos y entretenimiento representarían más de 6 mil millones de pesos, mientras que el transporte alcanzaría una derrama superior a los 3 mil millones de pesos.

“Se contempla la activación de espacios públicos, festivales por alcaldía y el Fan Fest en el Zócalo capitalino como elementos fundamentales para ampliar el alcance económico y social del torneo en toda la ciudad, en el caso de las actividades realizadas en el primer cuadro de la Ciudad se contempla más de 638 millones de pesos y en los festivales por alcaldía podrían alcanzarse los mil 398 millones de pesos”, agregó.

Los policías resguardaron la integridad física y patrimonial de los visitantes

La organización consideró que el Mundial es una oportunidad histórica para fortalecer el dinamismo económico en la capital.

Oportunidad histórica

“Actualmente la Ciudad de México enfrenta retos importantes en materia de empleo, competitividad y recuperación económica, el Mundial de Fútbol 2026 representa una oportunidad histórica para fortalecer el dinamismo económico, impulsar el turismo, incentivar el consumo y generar oportunidades para miles de negocios y trabajadores de la capital”, indicó en un comunicado difundido este miércoles.

La alcaldía Cuauhtémoc se mantiene como el principal epicentro del hospedaje temporal, con 12 mil 514 alojamientos activos Rogelio Morales Ponce

La estimación de Coparmex CDMX considera el impacto económico en sectores como hospedaje, alimentos, comercio, entretenimiento, transporte y festivales vinculados al torneo.

“Tomando como base datos estadísticos, censales y estimaciones de consumo desarrolladas a partir de información oficial y referencias nacionales e internacionales”, indicó.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, señaló que eventos globales como el Mundial deben convertirse en motores de desarrollo económico.

"Con impacto territorial y social para toda la ciudad, tan solo en el desarrollo del Mundial 2026, estimamos que se crearán al menos 100 mil empleos, la mayoría de ellos temporales, el reto está en conservar esos empleos y aprovechar los excedentes económicos.

“Un Mundial no solo se juega en un estadio; también se vive en hoteles, restaurantes, mercados, transporte, pequeños negocios y espacios públicos. La Ciudad de México tiene la oportunidad de demostrar su capacidad económica, turística y cultural ante millones de personas en todo el mundo”, indicó a través del comunicado.

Coparmex CDMX exhortó a entender el Mundial 2026 no sólo como un evento deportivo internacional, sino como una oportunidad para impulsar competitividad, turismo, inversión, consumo interno y fortalecimiento económico para la capital del país.