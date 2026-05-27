Robo en micro genera movilización policiaca en CDMX

Elementos de la Policía Turística de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto justo en el momento en que presuntamente robó un teléfono celular dentro de una unidad de transporte público sobre avenida San Jerónimo, casi esquina con el bajo puente de Insurgentes Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con el reporte, el chofer del microbús solicitó apoyo a los uniformados al percatarse del robo. Al escuchar el llamado, los policías corrieron hacia la unidad y el conductor señaló directamente al presunto responsable. Los oficiales ingresaron al transporte y bajaron al sospechoso.

Una mujer fue la víctima

Una mujer que viajaba acompañada de una menor identificó de manera directa al detenido como quien le robó su teléfono celular.

Cecilia Ramírez Rodríguez dijo, “Yo venía en el camión, mi nietecita se sentó en un asiento junto a la ventana y yo venía parada. Entonces, cuidando a la niña no me podía mover para atrás. De repente se subió este señor, también una señora güera y otro señor que no sé si venían juntos. Yo sentí claramente cómo metió la mano a mi bolsa; justo yo iba agarrando mi bolsa y sentí cuando la abrió. Cuando me bajé revisé y ya no traía mi teléfono”.

La mujer recibió apoyo inmediato por parte de los oficiales, quienes trasladaron tanto al detenido como a la afectada ante el Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para definir la situación jurídica del presunto responsable por el delito de robo de celular en transporte público.

La rápida intervención de los elementos de la Policía Turística permitió evitar que el sospechoso escapara y que el robo quedara impune.