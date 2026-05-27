Miércoles de gran caos en CDMX con 2 marchas y 17 manifestaciones

Este miércoles 27 de mayo se espera un día muy complicado en materia de vialidad en diversas zonas de la Ciudad de México y en diferentes horarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina contempla al menos 2 marchas y 17 concentraciones que podrían afectar tus traslados.

MARCHAS

Consejo Universitario Octava Legislatura de la Universidad Autónoma de la CDMX

Integrantes de la Universidad Autónoma

Hora: 10:00

Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92 y 99, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Secretaría de Educación Pública, República de Argentina No. 28, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen a la Secretaría de Educación Pública el pago del presupuesto correspondiente a los años 2025 y 2026, equivalente a 300 millones de pesos, ya que la falta de estos recursos vulnera el derecho a la educación de casi 20 mil estudiantes, coloca en la incertidumbre a más de 1,500 trabajadores y pone en riesgo la continuidad de un proyecto educativo pionero en el país, que garantiza el derecho a la educación superior y que fue incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se prevé afectación vial durante el desarrollo de sus actividades.

Alternativas viales: Isabel la Católica, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Asamblea General de Trabajadores

Hora: 16:00

Lugar: Av. Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: Exigen aumento salarial urgente, respeto a los derechos sindicales, basificaciones, cumplimiento de laudos firmes, plazas por defunción y derogación de la Ley del ISSSTE, así como en rechazo a los presuntos actos de represión contra la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Se prevé afectación vial durante el desarrollo de sus actividades.

Alternativas viales: Viaducto, José María Izazaga y Eje 1 Norte.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII

Hora: Durante el día

Excélsior / Pável Jurado

Lugar: Por definir

Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Actividades:

10:00 hrs. Una comisión asistirá a la Secretaría de Gobernación.

Durante la noche llevarán a cabo su Asamblea Nacional en lugar y horario por definir.

Alternativas viales: Bucareli, Balderas y Eje 1 Norte.

Frente por la Vivienda Joven

Magdalena Contreras

Hora: 09:30

Lugar: Conferencia Interamericana de Seguridad Social, San Ramón y Av. Río Chico, Col. San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

Demanda: Manifestación para denunciar procesos de despojo y gentrificación relacionados con el Mundial 2026, así como la crisis de violencia y desaparición forzada en el país.

Organizaciones en apoyo: Asamblea Antimundialista y Rebelión Científica Ciudad de México.

No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Luis Cabrera y Periférico Sur.

Colectivos Ambientalistas

Benito Juárez

Las integrantes del colectivo. Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Hora: 09:30

Lugar: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Félix Cuevas No. 6, Col. Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Demanda: “Jornada de Acción por la Naturaleza”, contra megaproyectos turísticos por su impacto ecológico.

No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Insurgentes Sur y Eje 7 Sur.

Partido Acción Nacional

Hora: 09:45

Lugar: Fiscalía General de la República, Doctor Lucio No. 135, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Conferencia de prensa sobre presuntos actos de persecución política y respuesta a señalamientos de MORENA.

Alternativas viales: Eje 2 Sur y Dr. Río de la Loza.

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00

A las 14:00 horas la Alianza de Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 realizarán una asamblea en la Plaza de la Constitución. Foto: Rodolfo Dorantes.

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen pago del finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Eje 1 Norte y Circunvalación.

Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

Hora: 10:00

Lugar: Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Serapio Rendón No. 57, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Conferencia “Criminalización, exterminio y graves violaciones a derechos humanos en Guerrero”.

Organizaciones en apoyo: Misión Civil de Observación Sexta.

Alternativas viales: Ribera de San Cosme y Sullivan

Ollita Comunitaria Autogestiva

Hora: 11:00

Lugar: Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Demanda: “Kermés por las que buscan” para recaudar fondos a colectivos de búsqueda.

Organizaciones en apoyo: Corazones Negros, Memoria Viva y Voces y Memoria por Nimai.

Alternativas viales: Av. Universidad y Av. Aztecas.

Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”

Coyoacán

Marcha a 54 años de El Halconazo en CDMX.

Hora: 13:00

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Evento en defensa de la educación pública y contra afectaciones por el Mundial 2026.

Observaciones: No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Canal de Miramontes y Acoxpa.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Iztapalapa

Hora: 13:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Demanda: Solicitan revisión de un caso por presuntas irregularidades y violaciones al debido proceso.

Alternativas viales: Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur.

Partido Comunista de México

Coyoacán

Hora: 13:00

Lugar: Foro “José Revueltas” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Interior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Acopio de víveres en apoyo a la CNTE.

Alternativas viales: Insurgentes Sur y Eje 10 Sur.

Comité Estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 14:00

Los alumnos se plantaron desde el jueves. José Antonio García

Lugar: Instalaciones de Canal Once, Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Conferencia sobre la respuesta de autoridades al pliego petitorio estudiantil.

Observaciones: No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Circuito Interior y Marina Nacional.

Club de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

Hora: 14:30

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

Demanda: Diálogo sobre desapariciones en México y trabajo de madres buscadoras.

Organizaciones en apoyo: Partido Obrero Socialista Mx.

Alternativas viales: Aquiles Serdán y Ceylán.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 16:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Actividades político-culturales por la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.

Actividades:

16:00 hrs. Foro “¿Qué hacer ante la desaparición forzada?”.

18:00 hrs. Conferencia política sobre Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Alternativas viales: Eje Central y Fray Servando.

Movimiento Global a Gaza México

Hora: 16:00

Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Exigen justicia para delegados mexicanos de la Flotilla Sumud.

Observaciones: No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma y Periférico.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Hora: 18:00

Locatarios de mercados públicos en CDMX.

Lugar: Mercado Hidalgo Anexo, Dr. Balmis No. 472, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Asamblea sobre iniciativas ciudadanas, mercados públicos y posible movilización durante el Mundial 2026.

Alternativas viales: Eje 2 Sur y Dr. Río de la Loza.

Asamblea Antimundialista

Hora: 18:00

Lugar: Estadio Banorte (Bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Pronunciamiento contra turistificación y despojo relacionados con el Mundial 2026.

Organizaciones en apoyo: Cooperativa Acción Comunitaria y Frente Antigentrificación

Ciudad de México.

Observaciones: No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Acoxpa y División del Norte.

Deuda x Clima México

Hora: 19:00

Lugar: Espacio Nativo Hacienda Covarrubias, Gobernador José Guadalupe Covarrubias No. 57, Col. San Miguel Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Diálogo sobre deuda internacional, extractivismo y fracking.

Organizaciones en apoyo: Accionar, Alianza Mexicana contra el Fracking, Frente Nacional por las 40 Horas y Suspensión del Pago a la Deuda Pública.

Alternativas viales: Constituyentes y Circuito Interior.