Miércoles de gran caos en CDMX con 2 marchas y 17 manifestaciones
Este 27 de mayo se espera un día muy complicado en materia de vialidad en la Ciudad de México, te damos opciones viales.
Este miércoles 27 de mayo se espera un día muy complicado en materia de vialidad en diversas zonas de la Ciudad de México y en diferentes horarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina contempla al menos 2 marchas y 17 concentraciones que podrían afectar tus traslados.
MARCHAS
Consejo Universitario Octava Legislatura de la Universidad Autónoma de la CDMX
Hora: 10:00
Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92 y 99, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
Destino: Secretaría de Educación Pública, República de Argentina No. 28, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Exigen a la Secretaría de Educación Pública el pago del presupuesto correspondiente a los años 2025 y 2026, equivalente a 300 millones de pesos, ya que la falta de estos recursos vulnera el derecho a la educación de casi 20 mil estudiantes, coloca en la incertidumbre a más de 1,500 trabajadores y pone en riesgo la continuidad de un proyecto educativo pionero en el país, que garantiza el derecho a la educación superior y que fue incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se prevé afectación vial durante el desarrollo de sus actividades.
Alternativas viales: Isabel la Católica, Eje 1 Norte y Circunvalación.
Asamblea General de Trabajadores
Hora: 16:00
Lugar: Av. Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Destino: Zócalo Capitalino
Demanda: Exigen aumento salarial urgente, respeto a los derechos sindicales, basificaciones, cumplimiento de laudos firmes, plazas por defunción y derogación de la Ley del ISSSTE, así como en rechazo a los presuntos actos de represión contra la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Se prevé afectación vial durante el desarrollo de sus actividades.
Alternativas viales: Viaducto, José María Izazaga y Eje 1 Norte.
MANIFESTACIONES
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII
Hora: Durante el día
Lugar: Por definir
Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.
Actividades:
10:00 hrs. Una comisión asistirá a la Secretaría de Gobernación.
Durante la noche llevarán a cabo su Asamblea Nacional en lugar y horario por definir.
Alternativas viales: Bucareli, Balderas y Eje 1 Norte.
Frente por la Vivienda Joven
Magdalena Contreras
Hora: 09:30
Lugar: Conferencia Interamericana de Seguridad Social, San Ramón y Av. Río Chico, Col. San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.
Demanda: Manifestación para denunciar procesos de despojo y gentrificación relacionados con el Mundial 2026, así como la crisis de violencia y desaparición forzada en el país.
Organizaciones en apoyo: Asamblea Antimundialista y Rebelión Científica Ciudad de México.
No se descartan afectaciones viales.
Alternativas viales: Luis Cabrera y Periférico Sur.
Colectivos Ambientalistas
Benito Juárez
Hora: 09:30
Lugar: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Félix Cuevas No. 6, Col. Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.
Demanda: “Jornada de Acción por la Naturaleza”, contra megaproyectos turísticos por su impacto ecológico.
No se descartan afectaciones viales.
Alternativas viales: Insurgentes Sur y Eje 7 Sur.
Partido Acción Nacional
Hora: 09:45
Lugar: Fiscalía General de la República, Doctor Lucio No. 135, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Conferencia de prensa sobre presuntos actos de persecución política y respuesta a señalamientos de MORENA.
Alternativas viales: Eje 2 Sur y Dr. Río de la Loza.
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
Hora: 10:00
Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Exigen pago del finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
No se descartan afectaciones viales.
Alternativas viales: Eje 1 Norte y Circunvalación.
Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata
Hora: 10:00
Lugar: Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Serapio Rendón No. 57, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Conferencia “Criminalización, exterminio y graves violaciones a derechos humanos en Guerrero”.
Organizaciones en apoyo: Misión Civil de Observación Sexta.
Alternativas viales: Ribera de San Cosme y Sullivan
Ollita Comunitaria Autogestiva
Hora: 11:00
Lugar: Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
Demanda: “Kermés por las que buscan” para recaudar fondos a colectivos de búsqueda.
Organizaciones en apoyo: Corazones Negros, Memoria Viva y Voces y Memoria por Nimai.
Alternativas viales: Av. Universidad y Av. Aztecas.
Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”
Coyoacán
Hora: 13:00
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.
Demanda: Evento en defensa de la educación pública y contra afectaciones por el Mundial 2026.
Observaciones: No se descartan afectaciones viales.
Alternativas viales: Canal de Miramontes y Acoxpa.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
Iztapalapa
Hora: 13:00
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
Demanda: Solicitan revisión de un caso por presuntas irregularidades y violaciones al debido proceso.
Alternativas viales: Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur.
Partido Comunista de México
Coyoacán
Hora: 13:00
Lugar: Foro “José Revueltas” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Interior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
Demanda: Acopio de víveres en apoyo a la CNTE.
Alternativas viales: Insurgentes Sur y Eje 10 Sur.
Comité Estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional
Hora: 14:00
Lugar: Instalaciones de Canal Once, Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Conferencia sobre la respuesta de autoridades al pliego petitorio estudiantil.
Observaciones: No se descartan afectaciones viales.
Alternativas viales: Circuito Interior y Marina Nacional.
Club de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
Hora: 14:30
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.
Demanda: Diálogo sobre desapariciones en México y trabajo de madres buscadoras.
Organizaciones en apoyo: Partido Obrero Socialista Mx.
Alternativas viales: Aquiles Serdán y Ceylán.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Hora: 16:00
Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Actividades político-culturales por la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
Actividades:
16:00 hrs. Foro “¿Qué hacer ante la desaparición forzada?”.
18:00 hrs. Conferencia política sobre Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Alternativas viales: Eje Central y Fray Servando.
Movimiento Global a Gaza México
Hora: 16:00
Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Exigen justicia para delegados mexicanos de la Flotilla Sumud.
Observaciones: No se descartan afectaciones viales.
Alternativas viales: Paseo de la Reforma y Periférico.
Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México
Hora: 18:00
Lugar: Mercado Hidalgo Anexo, Dr. Balmis No. 472, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Asamblea sobre iniciativas ciudadanas, mercados públicos y posible movilización durante el Mundial 2026.
Alternativas viales: Eje 2 Sur y Dr. Río de la Loza.
Asamblea Antimundialista
Hora: 18:00
Lugar: Estadio Banorte (Bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.
Demanda: Pronunciamiento contra turistificación y despojo relacionados con el Mundial 2026.
Organizaciones en apoyo: Cooperativa Acción Comunitaria y Frente Antigentrificación
Ciudad de México.
Observaciones: No se descartan afectaciones viales.
Alternativas viales: Acoxpa y División del Norte.
Deuda x Clima México
Hora: 19:00
Lugar: Espacio Nativo Hacienda Covarrubias, Gobernador José Guadalupe Covarrubias No. 57, Col. San Miguel Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Diálogo sobre deuda internacional, extractivismo y fracking.
Organizaciones en apoyo: Accionar, Alianza Mexicana contra el Fracking, Frente Nacional por las 40 Horas y Suspensión del Pago a la Deuda Pública.
Alternativas viales: Constituyentes y Circuito Interior.