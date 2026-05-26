Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes se sostuvo una reunión de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación con integrantes de la Comisión Política de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la que participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama; así como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El Gobierno de México reiteró su respeto absoluto al derecho a la libre manifestación y expresión, así como su compromiso para garantizar que estas se desarrollen de manera pacífica, con pleno respeto a los derechos humanos y en condiciones de seguridad tanto para las y los manifestantes como para la ciudadanía en general.

Durante el encuentro, se recordó a las y los representantes del magisterio el acuerdo planteado por la Presidenta de México desde octubre de 2024 para establecer de manera urgente las mesas técnicas de trabajo comprometidas para la revisión de posibles reformas a la Ley del ISSSTE de 2007 y desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

Reproducir Gobierno de México reitera diálogo e instalación de mesas técnicas para pensiones dignas y derechos magisteriales

El Gobierno de México reiteró su disposición permanente al diálogo y convocó nuevamente a la instalación de estas mesas técnicas, con el objetivo de construir propuestas responsables y viables que permitan avanzar hacia pensiones dignas, el fortalecimiento de los derechos laborales de las maestras y los maestros, y la consolidación del magisterio nacional como un actor fundamental en la transformación educativa y social del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, tan solo para el caso de Oaxaca, se realizó un balance de los apoyos para útiles y uniformes escolares, una política construida en coordinación con el magisterio oaxaqueño y que representa un respaldo directo para niñas, niños y jóvenes de educación básica. Detalló que durante 2025 se otorgaron más de 682 mil apoyos para estudiantes de educación básica en la entidad, con una inversión superior a 829 millones de pesos, lo que permitió contribuir a la economía familiar y garantizar mejores condiciones para la permanencia escolar. Añadió que para este año dichos apoyos continuarán, con el propósito de evitar que la adquisición de útiles y uniformes escolares represente una carga económica para madres, padres y tutores.

Delgado Carrillo señaló que para 2026 la mecánica de apoyo incorpora los montos que tradicionalmente gestionaba el magisterio oaxaqueño, por lo que en total las y los estudiantes de primaria contarán con un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares. En el caso de preescolar, explicó, se mantendrán los apoyos para uniformes que se han otorgado de manera regular a las familias.

El titular de la SEP también destacó que entre 2025 y 2026 se adquirió mobiliario escolar para los 11 mil 630 planteles de educación inicial, básica y especial del estado de Oaxaca, con una inversión de más de 751 millones de pesos, mientras que se adquirieron equipos tecnológicos por un monto superior a los 511 millones de pesos.

Asimismo, destacó que las y los estudiantes de secundarias públicas seguirán recibiendo el respaldo de la Beca Universal Rita Cetina, que contempla mil 900 pesos bimestrales durante cinco bimestres, como parte de la política educativa orientada a garantizar el acceso, permanencia y continuidad de las trayectorias escolares. “Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso con la educación y con el fortalecimiento de las condiciones de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca”, afirmó.

Sobre la redignificación del magisterio oaxaqueño, Delgado Carrillo afirmó que el Gobierno de México cumplió al 100 por ciento los compromisos establecidos el año pasado en materia de basificación, recategorizaciones y contratación de nuevos egresados normalistas, lo que representa más de 6 mil 700 movimientos, los cuales equivalen a 700 millones de pesos. En 2026, dijo, están en vías de trámite los movimientos para este año que tienen una bolsa equivalente a 800 millones de pesos a los que se comprometió la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo.

De esta forma, agregó, se seguirá trabajando en la atención a las y los maestros de Oaxaca. “El día de mañana se tendrá una mesa sobre temas de justicia y también de seguridad social, y vamos a seguir en los siguientes días trabajando con toda la agenda pendiente”, comentó.

Finalmente, el titular de la SEP afirmó que “con esto demostramos que es el diálogo y no la confrontación, la vía para la construcción de acuerdos para lograr este objetivo común que compartimos con las maestras y los maestros de Oaxaca, con las madres y padres de familia, con las autoridades, que es la mejora de la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y garantizar, como dice nuestra presidenta, el derecho a la educación pública”.