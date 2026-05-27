Tras más de 20 años, le ponen asiento y respaldo a trenes del Metro CDMX

Tras más de 20 años en operación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) comenzó a colocar asientos y respaldos en las resbalosas bancas de acero inoxidable que tienen los trenes NM02, los cuales dan servicio principalmente en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Asientos del Metro CDMX Jonás López

Algunos vagones ya cuentan con asientos y respaldos plásticos de color mostaza, se observó en un recorrido.

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Bancas muy resbalosas

Los trenes NM02, cuyas siglas significan rodadura neumática, armados en México y 2002 año de origen, desde el inicio de su operación sólo contaban con bancas de acero inoxidable.

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Los usuarios se quejan de estas bancas porque son muy resbalosas y, cuando los trenes frenan, ocasionan que las personas se deslicen mientras están sentadas.

Ahora los nuevos asientos y respaldos disminuyen los deslizamientos, se constató en un recorrido.

Los nuevos accesorios forman parte de las acciones de rehabilitación y modernización de la Línea 2 del Metro en el marco del Mundial.

Se suman a la renovación del piso de los vagones con motivos institucionales y a la colocación de señalética bilingüe, como informó Excélsior.

Para los usuarios, los nuevos asientos y respaldos, aunque un poco incómodos, ayudan a evitar los resbalones.

“Están medio incómodos y el colorcito está medio chillante, pero al menos ya no te resbalas tanto”, dijo Ximena Suárez, una usuaria.

Tren estrena cromática de Quetzalcoatl

Un tren NM02 que opera en la Línea 2 del Metro estrenó una nueva cromática en donde el elemento principal es un Quetzalcoatl.

Metro CDMX Jonás López

El recubrimiento plástico simula cómo la serpiente emplumaba cruza de un vagón a otro.

El tren dejó de ser anaranjado y ahora es gris con motivos azules, además del elemento principal que es el dios prehispánico.